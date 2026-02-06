Ruxandra Luca se află în centrul unui scandal de proporții, după ce fostul său partener de viață a lansat acuzații grave în cadrul procesului pentru custodia copiilor. După o relație de 20 de ani, bărbatul, cunoscut drept „domnul M”, a prezentat în instanță o variantă diferită de cea a vedetei. Acesta susține că vedeta lipsea frecvent de acasă, inclusiv pe timpul nopții.

De ce o acuză fostul soț pe Ruxandra Luca

Conform datelor din dosar, fostul partener al Ruxandrei Luca susține că el era cel care se ocupa de rutina zilnică a celor trei copii, de la igienă și teme, până la activitățile de timp liber. Acesta a declarat în fața judecătorilor că petrecea foarte puțin timp cu familia și că, în ultima perioadă a relației, „în unele nopți nu era acasă”.

Potrivit bărbatul a povestit că era nevoit să îi liniștească pe copii când aceștia întrebau de mama lor, spunându-le că aceasta are treabă și va reveni când termină. Mai mult, el afirmă că nu a părăsit domiciliul de bunăvoie, ci ar fi fost dat afară din casă sub amenințarea poliției în vara anului 2024.

Cum a fost afectată viața copiilor în urma despărțirii

Tatăl minorilor acuză faptul că, după plecarea sa, Ruxandra Luca ar fi restricționat accesul acestuia la copii și ar fi apelat la persoane străine pentru creșterea lor. Potrivit acestuia, vedeta ar fi angajat o a doua menajeră și un șofer, copiii petrecând mai mult timp cu angajații decât cu părinții.

Acest război ar fi lăsat urme și asupra performanțelor școlare ale unuia dintre copii. Tatăl susține că a fost chemat la școală, unde i s-a comunicat că fiul său, elev în clasa a III-a, vine adesea cu temele nefăcute, iar rezultatele sale educaționale au scăzut considerabil de la începutul anului școlar.

Care este decizia instanței în acest conflict

În ciuda tensiunilor și a acuzațiilor reciproce, instanța a stabilit ca domiciliul celor trei minori să rămână la mamă. Totuși, judecătorii au impus un program strict de legături personale, asigurându-se că tatăl poate rămâne prezent în viața copiilor săi.

Recent, Ruxandra Luca a fost surprinsă în momente pasionale alături de un medic chirurg, imagini care au alimentat și mai mult speculațiile privind viața sa personală după separarea definitivă de tatăl copiilor ei.