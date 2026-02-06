B1 Inregistrari!
Donald Trump s-a supărat pe Polonia. Totul a pornit de la șeful Parlamentului polonez care a spus că Trump nu merită Premiul Nobel pentru Pace

Adrian A
06 feb. 2026, 11:07
Donald Trump s-a supărat pe Polonia. Totul a pornit de la șeful Parlamentului polonez care a spus că Trump nu merită Premiul Nobel pentru Pace
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta - DPA Images / Kay Nietfeld
SUA au anunțat că rup legăturile cu șeful Parlamentului polonez din cauza a ceea ce Casa Albă numește atacuri la adresa lui Trump. De fapt, președintele Parlamentului polonez, Wlodzimierz Czarzasty, este acuzat de Washington că l-a insultat pe Donald Trump prin faptul că a refuzat să susțină nominalizarea acestuia la Premiul Nobel pentru Pace.

Când e vorba de Premiul Nobel pentru Pace, Trump declară război

Ambasadorul american la Varșovia, Tom Rose, a declarat că Washingtonul va întrerupe complet relațiile cu președintele parlamentului polonez, Wlodzimierz Czarzasty, pe fondul criticilor acestuia la adresa președintelui american Donald Trump. Anunțul vine după ce Czarzasty a refuzat să sprijine inițiativa de nominalizare a acestuia la Premiul Nobel pentru Pace.

„Insultele scandaloase şi neprovocate ale lui Czarzasty la adresa preşedintelui Trump l-au transformat într-un obstacol serios în calea relaţiilor noastre excelente cu prim-ministrul Tusk şi guvernul său. SUA nu vor mai avea relaţii, contacte sau comunicări cu liderul Parlamentului polonez.

Nu vom permite nimănui să dăuneze relaţiilor dintre SUA şi Polonia şi nici să-l dispreţuiască pe Trump, care a făcut atât de multe pentru Polonia şi poporul polonez.”, a scris Tom Rose pe platforma X.

SUA vor să își retragă soldații din Polonia

După anunțul ambasadorului SUA în Polonia, a urmat un întreg schimb de replici între diplomatul american și Donald Tusk, prim-ministrul de la Varșovia.

„Domnule ambasador Rose, aliații ar trebui să se respecte reciproc, nu să-și dea lecții. Cel puțin așa înțelegem noi, aici în Polonia, parteneriatul.”, a scris Donald Tusk pe X.

„Stimate domnule prim-ministru, presupun că mesajul dumneavoastră bine gândit și articulat mi-a fost trimis din greșeală, deoarece cu siguranță era destinat președintelui Sejmului, Włodzimierz Czarzasty, care a făcut comentarii josnice, lipsite de respect și jignitoare la adresa președintelui Trump.

Și știu că sunteți de acord că insultarea și umilirea lui Donald Trump, președintele Statelor Unite – cel mai mare prieten pe care Polonia l-a avut vreodată la Casa Albă – este ultimul lucru pe care ar trebui să-l facă orice lider polonez.”, i-a răspuns Rose.

Pentru ca totul să se încheie abrupt cu o întrebare a ambasadorului SUA la Varșovia.

„Ar trebui să ne luăm toți soldații și echipamentul cu noi?”, întreba Tom Rose într-o discuție pe X.

