Lidia Buble și-a șocat fanii. Artista s-a afișat pe rețelele sociale nemachiată, după un tratament facial.

Lidia Buble: Hai că sunt frumușică și așa

Fața încă îi era inflamată, dar artista a spus că e un lucru firesc, ba chiar se aștepta să arate mai rău.

„Nu arată rău. Eu am crezut că o să fie mai…Acum e cel mai umflat. Încă am fața amorțită, pentru că nu mi-am pus cremă anestezică. Zici că mă transform într-o reptilă, ceva, vreun supererou. Hai că sunt frumușică și așa. Îmi place cum arăt. Și la cântare aș veni așa”, a spus Lidia Buble, pe Instagram.

„De mică am fost foarte mulțumită de felul în care arăt”

De altfel, Lidia Buble într-un interviu că mereu s-a considerat frumoasă: „De mică am fost foarte mulțumită de felul în care arăt și cum m-a creat Dumnezeu. Și cred că lucrul acesta a făcut diferența – poți să fii frumoasă, dar dacă nu ai încredere în tine, lucrul acesta se reflectă și oamenii te simt. La debutul în muzică, m-am izbit de tot felul de comentarii legate de nas, kilograme etc., însă eu cred că exact aceste diferențe ne fac unici și frumoși”.