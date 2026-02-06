Traficul din Iași abordează o nouă strategie. Autoritățile vor să introducă pentru a găsi soluții de fluidizare a circulației. Primăria municipiului a încheiat parteneriate cu specialiști din universități și cu Academia Română pentru a implementa un sistem tehnologic cu ajutorul căruia să se reducă timpul petrecut de șoferi la semafor.

Ce metode au găsit autoritățile pentru a fluidiza traficul din Iași

Proiectul se bazează pe colectarea unui volum uriaș de date din aer și de la sol. Dronele vor zbura deasupra punctele critice ale orașului pentru a identifica în timp real unde se formează ambuteiajele. Informațiile obținute vor fi procesate de algoritmi AI, care vor avea capacitatea de a adapta timpii de semaforizare în funcție de numărul de vehicule.

„Dacă un sens este mai aglomerat decât celălalt, semaforul va putea menține culoarea verde mai mult timp pentru direcția dominantă”, explică Vlad Arsenoaia, conferențiar în cadrul Universității de Științele Vieții.

În prezent, cele 500 de camere de supraveghere ale Poliției Locale sunt folosite doar pentru a observa incidentele deja produse. Noul sistem ar trebui să prevină blocajele înainte ca acestea să apară.

Ce impedimente pot apărea din cauza infrastructurii vechi

Potrivit , primarul Mihai Chirica recunoaște că gestionarea numărului excesiv de mașini este dificilă. O mare parte din infrastructură este făcută înainte de anul 1990. Tehnologia ar trebui să compenseze drumurilor vechi prin gestionarea inteligentă a fluxurilor de mașini

De cealaltă parte, șoferii ieșeni rămân sceptici. Mulți consideră că problemele reale sunt cauzate de mașinile parcate pe prima bandă și de starea precară a carosabilului. Cetățenii sunt de părere că inteligența artificială nu poate repara și sarea carosabilului. Unii participanți la trafic propun măsuri mai dure, precum creșterea taxelor pentru vehiculele vechi sau o reorganizare manuală a semafoarelor la orele de vârf.

În ciuda criticilor, proiectul continuă să fie testat, fiind văzut ca o necesitate într-un oraș care se află constant în pragul colapsului rutier.