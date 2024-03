Taylor Swift, studiată la Harvard: Se lansează un curs despre influența cântăreței asupra culturii contemporane

Premieră la Harvard. Profesorul Stephanie Burt a anunțat că va introduce studenților săi un curs în care va studia viața și cariera cântăreței Taylor Swift. Cursul „Taylor Swift și lumea ei” se distinge prin studierea impactului cântăreței asupra culturii pop, precum și structurii literare ale versurilor ei. Deja, aproape 300 de studenți sunt interesați.

Harvard nu este singura universitate care abordează arta în planul educațional. Universități precum Stanford, Universitatea din California, Berkeley, și Universitatea din Florida au dezvoltat cursuri similare, subliniind impactul și popularitatea fenomenului Taylor Swift.

De la „All Too Well” la „Artistry and Entrepreneurship”

Stanford se remarcă prin includerea cântecului „All Too Well (Ten Minute Version)” într-un curs propriu, iar Berkeley va lansa „Artistry and Entrepreneurship: Taylor’s Version”. În Florida, studenții vor explora poveștile artistei într-un curs intitulat provocator „Ready for it?”.

Pasiunea Profesorului pentru Taylor Swift

Profesorul Stephanie Burt, în vârstă de 52 de ani, împărtășește că a fost inspirată de muzica lui Taylor Swift în urmă cu 12 ani. Ea subliniază că această pasiune a condus la dezvoltarea cursului și îi încurajează pe studenți să descopere profunzimea și influența lui Swift.