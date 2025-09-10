B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » A demisionat din partidul S.O.S. România. Lovitură grea pentru Diana Șoșoacă

A demisionat din partidul S.O.S. România. Lovitură grea pentru Diana Șoșoacă

Ana Maria
10 sept. 2025, 14:39
A demisionat din partidul S.O.S. România. Lovitură grea pentru Diana Șoșoacă
Sursa foto: Captura video B1 TV

Deputata Andra Claudia Constantinescu a anunțat că, începând de luni, nu mai face parte din grupul parlamentar S.O.S. România, condus de Diana Șoșoacă. Aceasta își va continua mandatul ca deputat neafiliat, potrivit unei informări transmise Biroului Permanent al Camerei Deputaților.

Cuprins:

  • De ce a plecat Andra Claudia Constantinescu din partidul Dianei Șoșoacă
  • Cu ce probleme se confruntă partidul Dianei Șoșoacă
  • Ce înseamnă această plecare pentru partid

De ce a plecat Andra Claudia Constantinescu din partidul Dianei Șoșoacă

Decizia a fost anunțată printr-o scrisoare oficială adresată Camerei Deputaților. Aleasă în circumscripția electorală Brăila, Constantinescu nu a explicat public motivele care au determinat-o să părăsească grupul S.O.S. România, însă plecarea survine în contextul tensiunilor interne din formațiune, informează Știripesurse.

Cu ce probleme se confruntă partidul Dianei Șoșoacă

Formațiunea condusă de Diana Șoșoacă se confruntă de mai multe luni cu probleme interne. La sfârșitul lunii iunie, Șoșoacă a anunțat desființarea grupului parlamentar de la Senat, după excluderea a trei senatori. Tot atunci, senatorul Ciprian Ciubuc a fost exclus în urma unui conflict direct cu lidera partidului.

Ce înseamnă această plecare pentru partid

Odată cu retragerea Andrei Claudia Constantinescu, S.O.S. România își pierde încă un membru din Parlament. Rămâne de văzut cum va reuși partidul condus de Diana Șoșoacă să-și mențină activitatea politică, în condițiile în care grupurile parlamentare s-au subțiat semnificativ în ultimele luni.

Amintim că în luna mai alți doi parlamentari ai partidului SOS, condus de Diana Șoșoacă, și-au depus demisia din grupul parlamentar. Cei doi activau în cadrul organizației din Galați.

Senatoarea Olga Onea și deputatul Florin Jianu, ambii politicieni în cadrul organizației SOS Galați și-au depus demisia din grupul parlamentar. Deputatul Florin Jianu a fost administrator public al municipiului Galați și direcotr al Polaris M Holding SRL Mangalia.

Anterior, în luna februarie, mai mulți deputați SOS au decis să părăsească formațiunea condusă de Diana Șoșoacă. Este vorba despre Ecaterina-Mariana Szoke, Cosmin Andrei, Ştefan-Alexandru Băişanu şi Alexandrin Moiseev. De asemenea, și doi senatori ai formațiunii s-au alăturat neafiliaților.

