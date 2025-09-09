B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Ce a strigat Diana Șoșoacă în plenul Parlamentului European, în timp ce Maia Sandu ținea un discurs. Eurodeputații au huiduit-o pe lidera S.O.S. România

Ce a strigat Diana Șoșoacă în plenul Parlamentului European, în timp ce Maia Sandu ținea un discurs. Eurodeputații au huiduit-o pe lidera S.O.S. România

Ana Maria
09 sept. 2025, 16:33
Ce a strigat Diana Șoșoacă în plenul Parlamentului European, în timp ce Maia Sandu ținea un discurs. Eurodeputații au huiduit-o pe lidera S.O.S. România
Sursa Foto: Hepta / @Zuma Press / Philipp Von Ditfurth

Un moment tensionat a avut loc marți, la Strasbourg, după discursul Maiei Sandu în plenul Parlamentului European. În timp ce sala o aplauda pe președinta Republicii Moldova, europarlamentara Diana Șoșoacă a strigat: „Moldova e România, doamna Maia Sandu, Moldova e România”.

Gestul a fost întâmpinat cu huiduieli și murmure de dezaprobare, potrivit imaginilor difuzate de serviciul audiovizual al UE. Ulterior, Șoșoacă a distribuit chiar ea momentul pe pagina sa de Facebook.

Cuprins:

  • Cum a reacționat Maia Sandu la incident

  • Care a fost mesajul transmis de președinta Republicii Moldova

  • De ce a fost momentul tensionat aplaudat și huiduit în același timp

Cum a reacționat Maia Sandu la incident

Maia Sandu nu a răspuns direct la intervenția Dianei Șoșoacă. În schimb, președinta Republicii Moldova și-a continuat mesajul despre riscurile la care este expusă țara sa în fața atacurilor hibride orchestrate de Rusia, potrivit Hotnews.

Care a fost mesajul transmis de președinta Republicii Moldova

În fața europarlamentarilor, Maia Sandu a tras un semnal de alarmă privind presiunile rusești asupra Chișinăului, mai ales în contextul scrutinului parlamentar programat pe 28 septembrie:

„Rusia și-a dezlănțuit tot arsenalul de atacuri hibride. Alegerile sunt câmpul de bătălie.”

Ea a subliniat importanța crucială a acestor alegeri: „vor fi cele mai semnificative din istoria (țării)”.

De ce a fost momentul tensionat aplaudat și huiduit în același timp

Deși Diana Șoșoacă și-a susținut dreptul de a se exprima, spunând „E adevărat, e istorie” și „E dreptul meu să spun”, în plen a răsunat un cor de huiduieli și dezaprobări. În același timp, Maia Sandu era aplaudată pentru discursul său pro-european, în care a avertizat:

„Azi ne confruntăm cu un război hibrid la o scară nemaivăzută. Obiectivul Kremlinului e clar. Să pună mâna pe Moldova prin inginerii electorale, să o folosească împotriva Ucrainei și să facă din noi o platformă de atacuri hibride împotriva UE”.

Sandu a încheiat cu un mesaj de solidaritate europeană:

„Dacă democrația noastră nu poate fi protejată, atunci nicio democrație din Europa nu este în siguranță”.

