Rodica Stănoiu a murit la 86 de ani

A murit fostul ministru PSD Rodica Stănoiu. A condus Ministerul Justiției în guvernul Năstase

A murit fostul ministru PSD Rodica Stănoiu. A condus Ministerul Justiției în guvernul Năstase

Adrian Teampău
03 dec. 2025, 19:56
Rodica Stănoiu Sursa foto B1 Tv

Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiției în guvernul condus de Adrian Năstase, între 2000 și 2004, a murit la vârsta de 86 de ani, la vârsta de 86 de ani.

Fostul ministru de Justiție și profesor universitar Rodica Stănoiu a murit la vârsta de 86 de ani. Ea a condus Justiția în guvernul PSD din perioada 2000 – 2004, în mandatul lui Adrian Năstase.

Stănoiu a absolvit Facultatea de Drept a Universității din București în anul 1961. Ulterior în ani 1969 și în 1982, a urmat cursuri postuniversitare la Școala de Criminologie a Universității din Montréal, la Facultatea Internațională de Drept Comparat din Strasbourg. În anul 1975,  a obținut titlul de Doctor în Drept la Institutul de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu” din cadrul Academiei Române.

În anul 1994, a urmat un stagiu de cercetare la Centrul Federal de Justiție din Washington DC. Din anul 1995 și până în anul 2005, Rodica Stănoiu a lucrat ca profesor universitar la Universitatea Spiru Haret. Din 1996 a ocupat aceeași funcție academică la Universitatea Dimitrie Cantemir. A scris numeroase cărți și lucrări academice în domeniul juridic și criminologiei.

Începând cu anul 1996, Rodica Stănoiu a ocupat funcția de senator în cadrul Parlamentului României timp de trei mandate.  A fost membră a Partidului Social Democrat (PSD), ulterior a trecut la Partidul Conservator (PC). După câștigarea alegerilor din 2000, a fost cooptată de Adrian Năstase în guvernul său.

