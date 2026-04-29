B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Este interzis prin lege. Elevii nu mai pot folosi telefoanele în școli

Adrian Teampău
29 apr. 2026, 18:20
Sursa foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Telefoanele vor fi interzise în școli
  2. Ce modifică noul proiect de lege

Telefoanele mobile nu vor mai putea fi utilizate de elevi în incinta școlilor. În acest sens, Senatul a adoptat, în plen, un proiect legislativ care modifică Legea Învățământului preuniversitar. 

Telefoanele vor fi interzise în școli

Actul normativ a fost adoptat, miercuri, 29 aprilie, în Senat, și modifică Legea Învățământului Preuniversitar nr. 198/2023. Concret, este modificat articolul 106, alineatul 5, reglementând cadrul cadrul legislativ și măsurile de urmat. Noile modificări permit unităților de învățământ să limiteze accesul elevilor la telefoane și la alte dispozitive electronice cât timp se află în incinta școlilor.

Concret, decizia privind utilizarea a dispozitivelor va fi luată la nivelul fiecărei școli prin regulamentul intern. Legea prevede cine hotărăște dacă se aplică interdicția, în ce condiții și ce obligații au școlile privind preluarea și păstrarea telefoanelor elevilor.

„În învăţământul liceal, prin regulamentul intern, consiliul de administratie al unitatii de învăţământ poate interzice folosirea de către un elev a dispozitivelor prevăzute la alin. (4) în incinta unităţii de învăţământ preuniversitar sau doar într-o parte a acesteia, precum şi în timpul activităţilor care se desfăşoară în afara acesteia”, prevede modificarea adoptată la Senat.

Ce modifică noul proiect de lege

Prin noua lege, care interzice elevilor să folosească telefoanele mobile în școli, se introduce un nou alineat, (7′), la articolul 106, după alineatul (7), care prevede condițiile în care se aplică interdicția folosirii dispozitivelor electronice.

Interdicția poate fi aplicată în incinta școlii sau doar în anumite spații sau inclusiv în timpul activităților desfășurate în afara școlii, în funcție de regulamentul intern. În vederea aplicării acestei interdicții, școlile au obligația să stabilească reguli clare pentru preluarea temporară a telefoanelor. În acest sens, trebuie inițiat un regulament care să cuprindă următoarele:

  • procedura de preluare temporară a dispozitivelor, inclusiv momentul şi locul preluării, persoanele autorizate să efectueze preluarea, precum şi modul de individualizare sau de identificare a acestora, cum ar fi prin etichetare sau sigilare;
  • modalitatea de evidenţă şi consemnare a preluării, inclusiv documentul ori registrul de predare-primire şi confirmarea predării către elev, după caz;
  • condiţiile de păstrare, depozitare şi securizare a dispozitivelor pe durata preluării, inclusiv spaţiul destinat depozitării, regulile de acces şi persoanele responsabile.
Tags:
Ultima oră
21:20 - Guvernul amână legea privind cumulul pensie-salariu. Proiectul nu a primit avizul Consiliului Legislativ
21:18 -  Ion Țiriac se retrage din afaceri la 87 de ani! Cine preia imperiul de miliarde al celui mai bogat român
21:17 - Sindicatele din educație anunță grevă generală în școli pe 25 mai. Cum pot fi afectate Bacalaureatul și Evaluarea Națională
21:08 - Minivacanța de 1 Mai: Grecia sau Bulgaria? Ce aleg românii în 2026
20:55 - Dinu Iancu Salajanu revine la conducerea Consiliului Județean Sălaj. Hotărârea a fost luată de Tribunal
20:40 - CNAIR anunță restricții temporare pe A2, DN7 și DN39. Ce vehicule sunt vizate și de când se aplică măsurile
20:40 - Vacanță de 80.000 de euro distrusă în câteva minute! De ce a fost întoarsă o întreagă familie din aeroport
20:30 - Rică Răducanu revine în forță pe litoral! Secretul simplu care îi aduce vânzări uriașe de mici: „Numai așa merge treaba”
20:21 - Lukoil primește o nouă amânare de la Donald Trump. Casa Albă prelungește termenul pentru vânzarea activelor gigantului rus
20:05 - Antonia, părăsită de cel mai important bărbat din viața ei