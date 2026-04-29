Telefoanele mobile nu vor mai putea fi utilizate de elevi în incinta școlilor. În acest sens, Senatul a adoptat, în plen, un care modifică Legea Învățământului preuniversitar.

Telefoanele vor fi interzise în școli

Actul normativ a fost adoptat, miercuri, 29 aprilie, în , și modifică Legea Învățământului Preuniversitar nr. 198/2023. Concret, este modificat articolul 106, alineatul 5, reglementând cadrul cadrul legislativ și măsurile de urmat. Noile modificări permit unităților de învățământ să limiteze accesul elevilor la telefoane și la alte dispozitive electronice cât timp se află în incinta școlilor.

Concret, decizia privind va fi luată la nivelul fiecărei școli prin regulamentul intern. Legea prevede cine hotărăște dacă se aplică interdicția, în ce condiții și ce obligații au școlile privind preluarea și păstrarea telefoanelor elevilor.

„În învăţământul liceal, prin regulamentul intern, consiliul de administratie al unitatii de învăţământ poate interzice folosirea de către un elev a dispozitivelor prevăzute la alin. (4) în incinta unităţii de învăţământ preuniversitar sau doar într-o parte a acesteia, precum şi în timpul activităţilor care se desfăşoară în afara acesteia”, prevede modificarea adoptată la Senat.

Ce modifică noul proiect de lege

Prin noua lege, care interzice să folosească telefoanele mobile în școli, se introduce un nou alineat, (7′), la articolul 106, după alineatul (7), care prevede condițiile în care se aplică interdicția folosirii dispozitivelor electronice.

Interdicția poate fi aplicată în incinta școlii sau doar în anumite spații sau inclusiv în timpul activităților desfășurate în afara școlii, în funcție de regulamentul intern. În vederea aplicării acestei interdicții, școlile au obligația să stabilească reguli clare pentru preluarea temporară a telefoanelor. În acest sens, trebuie inițiat un regulament care să cuprindă următoarele: