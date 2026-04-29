Ilie Bolojan contestat de la Cluj

Ilie Bolojan este contestat de unul dintre liderii cu vechime în teritoriu, președintele Consiliului Județean Cluj. Acesta a criticat strategia echipei premierului în contextul actualei crize care a dus la moțiunea de cenzură.

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, critică strategia adoptată de echipa lui Ilie Bolojan în gestionarea actualei crize guvernamentale, care a dus la depusă de PSD și AUR. Președintele a transmis un mesaj pe Fcebook, intitulat sugestiv, „Abramburică politică”, în care acuză conducerea partidului de incoerență și lipsă de realism politic.

Alin Tișe își începe mesajul pornind de la scorul foarte scăzut pe care PNL l-a obținut în alegerile legislative de anul trecut. În opinia sa, cu un scor „uriaș de 12%” nu poți ridica pretenții la guvernare singur, este un scenariu nerealist. Pentru a se menține la guvernare, echipa Bolojan are nevoie de ajutorul unor parlamentari de la AUR. Iar acest lucru presupune compromisuri față de aceștia

„PNL, cu un scor «uriaș de 12%» nu-i așa, se gândea și încă gândește, că poate guverna singur — adică «singur» doar de ochii lumii, de fapt cu parlamentari «furați» de la AUR. Știu, da, da… «în interes național». Scuze, în interesul lui național! Pe cine mai conving…!?”, se întreabă retoric liderul PNL din Cluj.

Liderul PNL denunță strategia ruptă de realitate a conducerii

În postarea sa, Alin Tișe denunță strategia politică, ruptă de realitate, a conducerii partidului girată de Ilie Bolojan. El acuză incompetența politică a celor care îl înconjoară pe șeful partidului. Totodată demască ipocrizia și dublul limbaj al membrilor conducerii centrale a PNL, care apreciau AUR atunci când încerca să-i „fure” parlamentarii, dar îl denunță ca partid extremist după ce a depus moțiunea de cenzură.

„Interesul național nu este cum îl văd eu și cu tine, ci este doar așa cum îl vede conducerea partidului, în majoritate incompetentă politic – fără voturi luate de la electorat! Doar că, surpriză, se pare că alții i-au luat-o înainte PNL-ului și i-au «furat» pe cei de la AUR. Extremiștii …de ei, ce sunt!? Ce să vezi? Acum culegem ce am vrut să semănăm… Doamne ferește!”, a mai comentat Tișe.

Postarea are și un Post Scriptum în care vorbește despre demersurile pe care parlamentarii PNL și USR le fac pentru a atrage de partea lor deputați și senatori AUR care să nu voteze moțiunea. El atrage atenția că acest gest ar putea avea un efect de domino în interiorul partidului. Într-un astfel de context, aleșii locali ai PNL s-ar putea considera liberi să migreze spre AUR.

„PNL spera mai departe ca parlamentarii extremiști de la AUR, ii vor salva și nu vor vota moțiunea. Furați fiind, ca «mireasa politică». Atenție însă la aleșii locali PNL, care vor putea migra acum spre AUR, dacă tot e bun acum și a devenit frecventabil pentru PNL”, a concluzionat Tișe.

Ilie Bolojan pierde susținerea PNL

Ilie Bolojan începe să piardă din susținerea pe care o avea in PNL, în contextul în care partidul este pe cale să piardă guvernarea. Mulți lideri locali nu privesc cu ochi buni ruptura de PSD mai ales că nu-i înțeleg cauzele. Aceștia nu nu înghit teoriile livrate de propaganda guvernamentală, conform cărora social-democrații n-au acceptat „reformele”.

Cu atât mai mult cu cât PNL și PSD au o relație lungă, de 35 de ani, care a supraviețuit în timp. Chiar dacă între cele două partide au mai intervenit dispute, în cele din urmă au găsit o cale de împăcare și s-au susținut reciproc. Ei știu că, odată ce furtuna provocată de echipa Bolojan va trece, vor trebui să reia legăturile și să reînoade vechile relații.

PNL a avut cele mai mari beneficii electorale doar atunci când a fost în alianță cu PSD. Or, privind în perspectivă, ținând cont de experiențele trecute, având în vedere rezultatele guvernării, nemulțumirile populației și ascensiunea AUR, peneliștii din teritoriu își dau seama că anul electoral 2028 nu va fi nici pe departe atât de roz pe cât le este prezentat de echipa Bolojan.

De aici și apelurile, mai mult sau mai puțin directe, pentru reconciliere cu PSD și găsirea unei formule de compromis pentru a continua împreună la guvernare. De altfel, mai mulți lideri importanți ai PNL evită în aceste zile să se solidarizeze cu Bolojan, preferând să aștepte deznodământul moțiunii de cenzură.