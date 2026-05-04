Acasa » Politică » Ce scenariu de guvernare respinge Nicușor Dan categoric: „El e bun de titlu de ziar, dar e exclus în practică" (VIDEO)

Traian Avarvarei
04 mai 2026, 17:15
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Captură video - Administrația Prezidențială a României / Facebook
Cuprins
  1. Nicușor Dan prevede negocieri dificile în orice scenariu
  2. Cum vede Nicușor Dan partidul AUR
  3. Ce scenariu de guvernare exclude Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a declarat, luni, că exclude varianta unui guvern de uniune națională sau varianta ca premier de uniune națională să fie Călin Georgescu, propus de AUR.

Nicușor Dan prevede negocieri dificile în orice scenariu

Întrebat dacă există șanse să se ajungă la un premier tehnocrat, președintele a răspuns: „Deocamdată suntem înainte de moțiune. Există toate scenariile posibile, pentru fiecare din aceste cazuri posibile există alte dezvoltări. Bineînțeles că avem analizele făcute, dar deocamdată haideți să așteptăm ziua de mâine”.

„În oricare din situații, discuțiile politice vor fi dificile. Dar există o responsabilitate și a mea ca președinte și a partidelor de a duce România în direcția corectă și de asta va fi nevoie să ducem discuțiile înainte cu gândul la interesul comun pe care îl avem cu toții”, a mai afirmat Nicușor Dan.

Cum vede Nicușor Dan partidul AUR

Întrebat cum se va păstra direcția pro-occidentală cu un AUR alături de PSD, Dan a răspuns: „Eu m-am ferit să folosesc cuvântul extremist încă din campanie electorală. Am vorbit de direcție occidentală, anti-occidentală, am vorbit de forțe politice care promovează colaborarea, forțe politice care promovează ura, dezbinarea în societate. Astea sunt mai multe delimitări pe care le-am făcut. Cuvântul ”extremism” m-am ferit să-l folosesc. Cred în continuare că există o diferență – forțe pro-occidentale și forțe anti-occidentale în România, între care și AUR. (AUR îl treceți în categoria partidelor anti-occidentale?) Da, am văzut ultima manifestare, am văzut-o la solicitarea Statelor Unite pentru folosirea bazelor românești”.

Ce scenariu de guvernare exclude Nicușor Dan

Întrebat despre un scenariu în care AUR ar veni la Cotroceni cu propunere de premier de uniune națională în persoana lui Călin Georgescu, Nicușor Dan a răspuns: „Acest scenariu este exclus. El e bun de titlu de ziar, dar e exclus în practică”.

Întrebat dacă exclude și varianta unui guvern de uniune națională, președintele a răspuns: „În acest moment, da, exclud. Toate variantele pe care le am în cap privind componența Guvernului se bazează pe o susținere majoritară de partide pro-occidentale”.

