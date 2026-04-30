Milionarul Ioan Niculae, fostul patron de la Astra Giurgiu, se căsătorește în iulie cu o femeie mai tânără cu 23 de ani decât el.

Reacția lui Gigi Becali când a aflat de nunta lui Ioan Niculae

Pregătirile sunt în toi pentru nunta care va avea loc pe 18 iulie, în județul Buzău. Milionarul a trimis invitații mai multor oameni din fotbal, printre care și patronul FCSB.

Gigi Becali pur și simplu a izbucnit în râs când a aflat că lui Ioan Niculae îi mai arde de însurătoare chiar și la această vârstă, scrie

Cine e iubita lui Ioan Niculae

Ioan Niculae se va căsători cu Valentina Veronica (Vera) Mitran, subprefectul din Teleorman, care e cu 23 de ani mai tânără ca el.

Vera Mitran a fost căsătorită cu Mihai Murar, liderul formațiunii PNL Alexandria, decedat în 2019. La rândul său, căsnicia lui Niculae cu Domnița s-a încheiat cu mare tam-tam, fosta soție acuzându-l pe acesta de infidelitate.