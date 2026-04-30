Milionarul Ioan Niculae, fostul patron de la Astra Giurgiu, se căsătorește în iulie cu o femeie mai tânără cu 23 de ani decât el.
Pregătirile sunt în toi pentru nunta care va avea loc pe 18 iulie, în județul Buzău. Milionarul a trimis invitații mai multor oameni din fotbal, printre care și patronul FCSB.
Gigi Becali pur și simplu a izbucnit în râs când a aflat că lui Ioan Niculae îi mai arde de însurătoare chiar și la această vârstă, scrie ProSport.
Ioan Niculae se va căsători cu Valentina Veronica (Vera) Mitran, subprefectul din Teleorman, care e cu 23 de ani mai tânără ca el.
Vera Mitran a fost căsătorită cu Mihai Murar, liderul formațiunii PNL Alexandria, decedat în 2019. La rândul său, căsnicia lui Niculae cu Domnița s-a încheiat cu mare tam-tam, fosta soție acuzându-l pe acesta de infidelitate.