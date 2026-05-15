Flavia Codreanu
15 mai 2026, 09:55
Georgiana Lobonț. Sursa foto: Captură video - Kanal D Romania / YouTube
Georgiana Lobonț a dezvăluit motivul real al rupturii de nașa copiilor săi, Vlăduța Lupău. Artista a mărturisit că suferă foarte tare pentru că prietenia lor s-a rupt, dar se consideră nevinovată.

De ce s-a produs ruptura dintre Georgiana Lobonț și Vlăduța Lupău

Cele două artiste sunt la cuțite de ani de zile, iar interpreta de muzică populară i-a explicat lui Denise Rifai că nașa sa a fost invidioasă pe reușitele ei profesionale. Georgiana a subliniat că este în continuare rănită, deoarece adevărul despre această situație este unul dureros.

„Denise Rifai: Cum se poate distruge o prietenie cu omul care ți-a botezat copiii? Georgiana Lobonț: Prin succes. Poate că deranjează succesul. Denise Rifai: Cât de rănită ai fost de omul pe care îl considerai familie? Georgiana Lobonț: Foarte. Și acum sunt pentru că eu mă consider total nevinovată. Toată această situație… Nu am nimic de-a face cu ce s-a scris sau s-a întâmplat și adevărul îl știu foarte bine și eu și persoana perspectivă. Dacă ar fi să spun adevărul, ar fi rău”, a declarat Georgiana Lobonț

De la ce a pornit concret scandalul dintre cele două

Tensiunile au început în 2020, din cauza unor melodii populare vechi pe care ambele le-au interpretat. Georgiana a explicat că a trecut peste multe „faze urâte” pentru a menține legătura, dar că nu a mai putut accepta acuzațiile de copiere făcute public pe Facebook, scrie Cancan.

De asemenea, artista a povestit un moment neplăcut legat de o nuntă din Zalău, unde Vlăduța le-ar fi pus mirilor o condiție legată de prezența finei sale.

„Țin să menționez faptul că toată supărarea mea și picătura care a umplut paharul a pornit de la postarea pe care ea a făcut-o pe pagina ei de Facebook cu referire la mine, vrând să transmită faptul că o copiez după ce am cântat niște cântece care nu-i aparțin. Sunt cântece vechi, pe care le cunoaște toată lumea și le fredonează. Cu o săptămână înaintea unei nunți care avea loc la Zalău, ea i-a sunat pe miri, la a căror nuntă am fost invitate ambele, și le-a spus că dacă voi cânta și eu, ea nu mai dorește să participe deși relația dintre noi două era una bună, cel puțin eu așa știam”, a mai povestit Georgiana Lobonț.

Cum s-au încins spiritele din cauza melodiilor lansate

Conflictul a escaladat un an mai târziu, când două piese pregătite de Georgiana au apărut în colajul Vlăduței, lansat chiar înainte.

Deși piesele aparțin unor mari artiști, Georgiana a simțit că gestul a fost unul premeditat pentru a o pune într-o lumină proastă în fața publicului.

La acea vreme, Florin Pește i-a luat apărarea Georgianei, afirmând că nașa ei face totul intenționat din pură invidie.

„Ea mi-a botezat copiii. Îmi vine să râd acum când aud. Mă deranjează. Mă doare că relația pe care am avut-o s-a stricat și a ajuns în acest prag de supărare și de dușmănie. În momentul când a lansat exact aceleași piese de care vorbeam și eu, m-a deranjat și m-a întristat. Ziceam că sigur e ceva premeditat să pic prost în fața oamenilor, dar mi-a trecut. Piesele nu sunt nici ale mele, nici ale ei, sunt ale marilor artiști. Fiecare dăm câte o interpretare unică”, a declarat Georgiana Lobonț despre incident.

