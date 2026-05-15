B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Șeful Vămilor, apărat de Guvern. Ioana Dogioiu sugerează că dosarul împotriva lui Mihai Savin ridică semne de întrebare (VIDEO)

Șeful Vămilor, apărat de Guvern. Ioana Dogioiu sugerează că dosarul împotriva lui Mihai Savin ridică semne de întrebare (VIDEO)

Adrian A
15 mai 2026, 10:25
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Șeful Vămilor, apărat de Guvern. Ioana Dogioiu sugerează că dosarul împotriva lui Mihai Savin ridică semne de întrebare (VIDEO)
Ioana Ene Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Ioana Dogioiu acuză momentul declanșării anchetei
  2. Ioana Dogioiu sugerează că miza ar fi alta
  3. PSD-ul a ieșit la atac
  4. Un ordin de deplasare și o presupusă „misiune fictivă”

Reținerea lui Mihai Savin, președintele Autorității Vamale Române, într-un dosar de fals intelectual și uz de fals, a stârnit reacții puternice la nivel politic. Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, a apărat public activitatea acestuia și a sugerat că momentul în care a fost declanșată ancheta ridică serioase semne de întrebare.

Ioana Dogioiu acuză momentul declanșării anchetei

Potrivit procurorilor, Mihai Savin, împreună cu alți doi funcționari, ar fi întocmit documente oficiale prin care ar fi fost justificată retroactiv o deplasare de serviciu și o așa-zisă situație operativă cu grad ridicat de risc.

Întrebată despre reacția Executivului în cazul șefului Vămilor, Ioana Dogioiu a evitat să comenteze direct ancheta, dar a insistat asupra performanțelor lui Mihai Savin în fruntea instituției.

„Domnul Savin a fost reţinut. Din câte am înţeles, nu este în acest moment arestat. Aş vrea şi aici să fac o precizare, pentru că a fost multă confuzie în spaţiul public. Nu este un dosar de corupţie. Nu este un dosar DNA. Este un dosar instrumentat din ce am înţeles de Parchetul Curţii de Apel Bucureşti şi este legat de semnarea unor ordine de deplasare. Acuzaţia este de fals şi uz de fals.

Indiferent cum ar ajunge să se soluţioneze această speţă, când numeşti o persoană în funcţie chiar nu ai de unde să ştii ce incidente de parcurs pot să apară, mai ales că sunt acest gen de incidente de parcurs care nu au niciun fel de semne anterioare.”,  a declarat purtătoarea de cuvânt a Guvernului.

Ioana Dogioiu sugerează că miza ar fi alta

Mihai Savin era în mijlocul reorganizării Autorității Vamale, iar dosarul deschis pe baza unor acuzații de fals privind niște ordine de misiune riscă să pară mai degrabă o frână pusă reformei decât o intervenție proporțională a justiției, sugerează reprezentanta Guvernului.

„Dar, în egală măsură, şi fără ca prin asta să încerc în vreun fel să fac vreun comentariu asupra acuzaţiilor care i-au fost aduse şi care vor fi soluţionate de organele competente, vreau să vă spun că mandatul domnului Mihai Savin, până acum, a fost un mandat cu rezultate, chiar dacă mai puţin cunoscute public, remarcabile. Şi nu ştiu dacă are legătură cu ce i se întâmplă acum. Chiar nu ştiu. Dar era în plină desfăşurare un proces de reorganizare a Autorităţii Vamale.” a mai spus Dogioiu.

PSD-ul a ieșit la atac

Cazul a fost imediat exploatat de oamenii lui Grindeanu.

Printr-un comunicat de presă, PSD transmite că „Ilie Bolojan trebuie să răspundă politic pentru decizia sa de a numi la conducerea Vămii o persoană anchetată pentru infracțiuni asimilate faptelor de corupție”.

Social-democrații spun că „premierul demis ar trebui imediat să înceteze exercitarea funcției de conducere a guvernului interimar și să desemneze un alt membru al Executivului care să-i preia atribuțiile” pentru că și-a asumat „personal” numirea lui Savin fără să se consulte cu partenerii din coaliția destrămată, formată din PSD, PNL, USR, UDMR și Minoritățile naționale.”

Un ordin de deplasare și o presupusă „misiune fictivă”

Concret, procurorii susțin că Mihai Savin, președinte al Autorității Vamale Române, e acuzat că a emis retroativ un ordin de misiune pentru a salva permisul de conducere al unui angajat, care a rămas fără permis.

Documentele ar fi fost folosite ulterior pentru contestarea unor sancțiuni rutiere, după ce un consilier din cadrul Autorității Vamale ar fi fost oprit în trafic în timp ce circula cu viteză și ar fi folosit nejustificat semnalele speciale.

Tags:
Citește și...
Deputat PSD, surprins cu un al doilea Mercedes de peste 100.000 de euro: „Am rămas cu sensibilitate de când alergi pe holurile întunecate după mine” (VIDEO)
Politică
Deputat PSD, surprins cu un al doilea Mercedes de peste 100.000 de euro: „Am rămas cu sensibilitate de când alergi pe holurile întunecate după mine” (VIDEO)
Ciucu: Un guvern cu premier tehnocrat n-ar fi bun de nimic, ar fi bumbăcit când vrea să facă reforme / De ce crede că lui Grindeanu îi e frică să guverneze
Politică
Ciucu: Un guvern cu premier tehnocrat n-ar fi bun de nimic, ar fi bumbăcit când vrea să facă reforme / De ce crede că lui Grindeanu îi e frică să guverneze
Președintele Nicușor Dan vizitează BSDA 2026, cea mai mare expoziție de apărare din regiune. Ce tehnica militară este expusă la Romaero
Politică
Președintele Nicușor Dan vizitează BSDA 2026, cea mai mare expoziție de apărare din regiune. Ce tehnica militară este expusă la Romaero
Miruță: „În fabricile de armament din România au crescut copaci, de bine ce au fost folosiţi banii din înzestrare pentru Armata Română”. De ce programul SAFE e atât de important
Politică
Miruță: „În fabricile de armament din România au crescut copaci, de bine ce au fost folosiţi banii din înzestrare pentru Armata Română”. De ce programul SAFE e atât de important
Călin Georgescu a felicitat AUR și PSD pentru moțiunea de cenzură: „Primul pas, în 35 de ani, spre o conciliere națională”
Politică
Călin Georgescu a felicitat AUR și PSD pentru moțiunea de cenzură: „Primul pas, în 35 de ani, spre o conciliere națională”
Lituania critică statele europene care „nu iau în serios” apărarea. Mesaj dur despre NATO și sprijinul pentru Ucraina
Externe
Lituania critică statele europene care „nu iau în serios” apărarea. Mesaj dur despre NATO și sprijinul pentru Ucraina
Scandal în zona digitalizării statului. Oana Gheorghiu îl acuză pe fostul șef ADR că a lansat un „fake news” despre trafic de influență.
Politică
Scandal în zona digitalizării statului. Oana Gheorghiu îl acuză pe fostul șef ADR că a lansat un „fake news” despre trafic de influență.
Traian Băsescu a spus cine de la PNL ar fi potrivit pentru funcția de premier: „E un liberal 100%” (VIDEO)
Politică
Traian Băsescu a spus cine de la PNL ar fi potrivit pentru funcția de premier: „E un liberal 100%” (VIDEO)
China revine la avioanele americane după aproape un deceniu. Donald Trump anunță o comandă uriașă pentru Boeing
Externe
China revine la avioanele americane după aproape un deceniu. Donald Trump anunță o comandă uriașă pentru Boeing
Băsescu îl critică pe Nicușor Dan pentru amânarea consultărilor: “Nu facem consultări oficiale joi și vineri pentru că doi lideri de partid lipsesc din București. Pe cuvântul lui că așa e? E șocant” (VIDEO)
Politică
Băsescu îl critică pe Nicușor Dan pentru amânarea consultărilor: “Nu facem consultări oficiale joi și vineri pentru că doi lideri de partid lipsesc din București. Pe cuvântul lui că așa e? E șocant” (VIDEO)
Ultima oră
10:27 - Deputat PSD, surprins cu un al doilea Mercedes de peste 100.000 de euro: „Am rămas cu sensibilitate de când alergi pe holurile întunecate după mine” (VIDEO)
10:23 - Femeia din Sibiu care și-a ucis mama pentru avere s-a sinucis în arest.
09:56 - 15 mai, ziua Sfântului Pahomie cel Mare. Acesta a introdus în Biserică o rânduială care există și astăzi
09:55 - „Mă doare că relația s-a stricat și a ajuns la dușmănie”: Motivul real al scandalului dintre Georgiana Lobonț și Vlăduța Lupău
09:23 - Prognoza meteo pentru 15 mai: Valorile termice cresc în majoritatea regiunilor
09:21 - Agent șef de poliție din Timiș, reținut pentru agresiune sexuală. Victima e o fată de 19 ani (VIDEO)
09:06 - Veste uriașă de la Viena. România s-a calificat în finala Eurovision 2026. Mesajul transmis de Alexandra Căpitănescu fanilor
09:04 - Ciucu: Un guvern cu premier tehnocrat n-ar fi bun de nimic, ar fi bumbăcit când vrea să facă reforme / De ce crede că lui Grindeanu îi e frică să guverneze
08:38 - Președintele Nicușor Dan vizitează BSDA 2026, cea mai mare expoziție de apărare din regiune. Ce tehnica militară este expusă la Romaero
08:36 - Miruță: „În fabricile de armament din România au crescut copaci, de bine ce au fost folosiţi banii din înzestrare pentru Armata Română”. De ce programul SAFE e atât de important