Șeful Vămilor, apărat de Guvern. Ioana Dogioiu sugerează că dosarul împotriva lui Mihai Savin ridică semne de întrebare (VIDEO)

Reținerea lui Mihai Savin, președintele Autorității Vamale Române, într-un dosar de fals intelectual și uz de fals, a stârnit reacții puternice la nivel politic. Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, a apărat public activitatea acestuia și a sugerat că momentul în care a fost declanșată ancheta ridică serioase semne de întrebare.

Ioana Dogioiu acuză momentul declanșării anchetei

Potrivit procurorilor, Mihai Savin, împreună cu alți doi funcționari, ar fi întocmit documente oficiale prin care ar fi fost justificată retroactiv o deplasare de serviciu și o așa-zisă situație operativă cu grad ridicat de risc.

Întrebată despre reacția Executivului în cazul șefului Vămilor, Ioana Dogioiu a evitat să comenteze direct ancheta, dar a insistat asupra performanțelor lui Mihai Savin în fruntea instituției.

„Domnul Savin a fost reţinut. Din câte am înţeles, nu este în acest moment arestat. Aş vrea şi aici să fac o precizare, pentru că a fost multă confuzie în spaţiul public. Nu este un dosar de corupţie. Nu este un dosar DNA. Este un dosar instrumentat din ce am înţeles de Parchetul Curţii de Apel Bucureşti şi este legat de semnarea unor ordine de deplasare. Acuzaţia este de fals şi uz de fals.

Indiferent cum ar ajunge să se soluţioneze această speţă, când numeşti o persoană în funcţie chiar nu ai de unde să ştii ce incidente de parcurs pot să apară, mai ales că sunt acest gen de incidente de parcurs care nu au niciun fel de semne anterioare.”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Guvernului.

Ioana Dogioiu sugerează că miza ar fi alta

Mihai Savin era în mijlocul reorganizării Autorității Vamale, iar dosarul deschis pe baza unor acuzații de fals privind niște ordine de misiune riscă să pară mai degrabă o frână pusă reformei decât o intervenție proporțională a justiției, sugerează reprezentanta Guvernului.

„Dar, în egală măsură, şi fără ca prin asta să încerc în vreun fel să fac vreun comentariu asupra acuzaţiilor care i-au fost aduse şi care vor fi soluţionate de organele competente, vreau să vă spun că mandatul domnului Mihai Savin, până acum, a fost un mandat cu rezultate, chiar dacă mai puţin cunoscute public, remarcabile. Şi nu ştiu dacă are legătură cu ce i se întâmplă acum. Chiar nu ştiu. Dar era în plină desfăşurare un proces de reorganizare a Autorităţii Vamale.”

PSD-ul a ieșit la atac

Cazul a fost imediat exploatat de oamenii lui Grindeanu.

Printr-un comunicat de presă, PSD transmite că „Ilie Bolojan trebuie să răspundă politic pentru decizia sa de a numi la conducerea Vămii o persoană anchetată pentru infracțiuni asimilate faptelor de corupție”.

Social-democrații spun că „premierul demis ar trebui imediat să înceteze exercitarea funcției de conducere a guvernului interimar și să desemneze un alt membru al Executivului care să-i preia atribuțiile” pentru că și-a asumat „personal” numirea lui Savin fără să se consulte cu partenerii din coaliția destrămată, formată din PSD, PNL, USR, UDMR și Minoritățile naționale.”

Un ordin de deplasare și o presupusă „misiune fictivă”

Concret, procurorii susțin că Mihai Savin, , e acuzat că a emis retroativ un ordin de misiune pentru a salva permisul de conducere al unui angajat, care a rămas fără permis.

Documentele ar fi fost folosite ulterior pentru contestarea unor sancțiuni rutiere, după ce un consilier din cadrul Autorității Vamale ar fi fost oprit în trafic în timp ce circula cu viteză și ar fi folosit nejustificat semnalele speciale.