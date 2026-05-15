Vremea, 15 mai, aduce o încălzire a temperaturilor, astfel că valorile termice se vor situa în jurul celor normale pentru mijlocul lunii.

Vremea, 15 mai în țară

Potrivit După-amiaza și seara sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului în Banat, Crișana și local la munte.

vor apărea în Oltenia, Maramureș, precum și în vestul și sud-vestul Transilvaniei, unde izolat cantitățile de apă vor depăși 10…15 l/mp și vor fi condiții de grindină.

Temperaturile maxime se vor încadra între 17 grade pe litoral și 25 de grade în sud, în timp ce minimele vor coborî până la 3 grade în depresiuni, unde se poate forma ceață.

Vremea în Capitală

Vremea va fi frumoasă în București, iar temperaturile cresc pe timpul zilei.

Cerul va fi variabil, devenind mai mult senin pe timpul nopții, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă în oraș va atinge 23…25 de grade, în timp ce minima va fi de 11…12 grade, valoare ce poate scădea spre 9 grade în zona preorășenească.