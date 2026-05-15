Deputat PSD, surprins cu un al doilea Mercedes de peste 100.000 de euro: „Am rămas cu sensibilitate de când alergi pe holurile întunecate după mine" (VIDEO)

Deputat PSD, surprins cu un al doilea Mercedes de peste 100.000 de euro: „Am rămas cu sensibilitate de când alergi pe holurile întunecate după mine” (VIDEO)

Traian Avarvarei
15 mai 2026, 10:27
Deputatul PSD Mihai Weber e așa de ”social-democrat”, că se deplasează cu o mașină de peste 100.000 de euro. Sursa foto: Mihai Weber / Facebook
Cuprins
  1. Pasiunea unui ”social-democrat” pentru mașini de peste 100.000 de euro
  2. Mihai Weber suferă că jurnaliștii își fac treaba

Deputatul PSD Mihai Weber, președintele Comisiei de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, a fost surprins cu un nou Mercedes-ul AMG GLE 53, mașină de peste 100.000 de euro.

Pasiunea unui ”social-democrat” pentru mașini de peste 100.000 de euro

În septembrie 2025, Snoop a scris că Mihai Weber folosește un Mercedes AMG GLE 53 gris perlat, care nu apărea în declarația de avere. Publicația a descoperit că mașina a fost luată în leasing de un magazin sătesc din județul Gorj, unde Weber era acționar. În noiembrie 2025, Antifrauda a decis că Mercedes-ul trebuie restituit de magazinul sătesc către firma de leasing.

De data aceasta, Snoop l-a prins pe Weber că folosește tot un Mercedes-ul AMG GLE 53, dar alb.

Mihai Weber suferă că jurnaliștii își fac treaba

Deputatul PSD s-a arătat extrem de deranjat când jurnalistul Cristian Andrei de la Snoop l-a întrebat despre noua mașină: „De-a lungul timpului văd că ai o obsesie pentru persoana mea. E o formă de hărțuire. M-ai alergat pe culoare întunecate. Da? Îmi pui obiecte în față, fără să te prezinți. Întrebi colegii obsesiv despre mine. Nu am ce să discut domnia dumneavoastră”.

„Dragul meu, cu dragă inimă, dar ai o obsesie pentru mine și am spus că discutăm în alte condiții. Nu mai îmi pune obiecte în față, am rămas cu o sensibilitate de când alergi pe holurile întunecate după mine, discutăm în alte condiții, da?”, a mai spus Weber, la insistențele jurnalistului.

Cristian Andrei: Puteți să explicați publicului cui aparține acea mașină Mercedes GLE 53.

Mihai Weber: Este bunul personal, orice mașină o am declarată în declarația de avere, este un bun personal.

