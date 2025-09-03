B1 Inregistrari!
Ana Maria
03 sept. 2025, 14:36
Adrian Câciu, după ce Năstase și Dăncilă s-au pozat lângă Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un, în China: „Nu le face bine o astfel de asociere. A fost decizia dânșilor. Puteau să decidă să nu se ducă” (VIDEO)
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Deputatul PSD, Adrian Câciu,  a comentat în emisiunea Talk B1, moderată de Gabriela Mihai, pe B1 TV, vizita foștilor premieri PSD, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, în China, unde s-au pozat alături de președintele Chinei, Xi Jinping, al Rusiei, Vladimir Putin, și al Coreei de Nord, Kim Jong-un.

Cuprins:

  • Ce a declarat Adrian Câciu despre vizita celor doi foști premieri în China
  • Ce ar fi trebuit să facă Năstase și Dăncilă

Ce a declarat Adrian Câciu despre vizita celor doi foști premieri în China

Câciu a subliniat faptul că aceasta nu are nicio legătură cu politica statului român sau cu reprezentarea României. Deputatul PSD a declarat ferm că o astfel de asociere cu lideri controversați „nu le face bine” celor doi foști premieri.

Adrian Câciu a punctat și faptul că a fost decizia lor să participe, sugerând că, deși invitația a existat, puteau alege să nu meargă.

Ce ar fi trebuit să facă Năstase și Dăncilă

“Înțeleg că e o vizită privată sau o invitație pe care au avut-o cei doi foști prim-miniștri. E problema dânșilor că s-au dus acolo, nu are nicio legătură cu partea politică a statului român sau cu reprezentarea statului român. De fapt, cred că fiecare dintre ei a dat câte un comunicat, dacă vreți, sau un punct de vedere cu privire la această vizită.

Pot să spun doar că nu le face bine. Din punctul meu de vedere, niciunuia dintre domniile lor nu le face bine o astfel de asociere. Asta e părerea mea. În rest, a fost decizia dânșilor. Invitația existând, puteau să decidă să nu se ducă. N-are, încă o dată, nicio legătură.

Președintele României, dar și președintele Grindeanu au zis foarte corect. M-a mirat un pic ieșirea doamnei ministru de Externe, pentru că, indiferent cum te cheamă, cât timp ești un cetățean cu drepturi depline, ar trebui să fii protejat de statul român. Măcar să se abțină. Noi, politicienii, putem să exploatăm politic în orice moment, dar ministrul de Externe ar trebui să fie mai reținut când face afirmații despre o persoană sau alta, indiferent cine sunt, de unde provin. Aici e ca o recomandare”, a declarat Câciu.

