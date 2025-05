Adrian Zuckerman, despre George Simion: „Duce România înapoi cu cel puțin 35 de ani, unde era în timpurile comuniste. Acest om a luat linia rusească. E un pericol pentru democrație, pentru prosperitate și libertate”

Fostul ambasador al SUA în România, , a precizat într-o intervenție în emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, că dacă va câștiga alegerile prezidențiale, va “duce România înapoi cu cel puțin 35 de ani, unde era în timpurile comuniste”.

Zuckerman a subliniat pericolele pe care Simion le prezintă pentru democrație, prosperitate și libertate, menționând că a amenințat oamenii care s-au opus ideilor sale.

„Duce România înapoi cu cel puțin 35 de ani, unde era în timpurile comuniste”

De asemenea, dostul ambasador al SUA a adus în discuție faptul că George Simion a avut un comportament controversat, proclamând că nu este „șeful” și că, de fapt, Călin Georgescu ar fi adevăratul lider. Zuckerman a menționat că „nu e loc pentru acest om în România, nu trebuie ales”.

“Acest om păcălește poporul român cu ideile lui izolaționiste și ideile lui spre Moscova. Spune că el nu-i șeful. N-am auzit în viața mea un candidat la președinție de o țară suverană să spună că el nu e în realitate șeful, dar răspunde la altcineva. Acest om a spus ieri, alaltăieri și în ultimele câteva zile că Georgescu e șeful adevărat și că o să facă ce spune Georgescu și ori îl pune prim-ministru, cu toate că ar trebui să fie el președinte. După aia, o zi mai târziu, a spus că se retrage și îl pune pe el președinte, nu înțeleg cum se poate face așa ceva, dar, oricum, ca un candidat la președinție să spună că el nu-i șeful, că altcineva e șeful, n-am văzut în viața mea.

Dar n-am văzut în viața mea o groznicie care așteaptă România, dacă acest om este ales președinte. Duce România înapoi cu cel puțin 35 de ani, unde era în timpurile comuniste și eu știu ce groaznic era atunci. Familia mea a supraviețuit germanilor, nazismul, legionarii și comunismul și nu e bine.

Nu exista orice fel de economie serioasă în România, nu exista mâncare. Gluma din vremurile alea, așteptai câteva ore să cumperi pâine și ajungeai acolo și spuneau ‘ai greșit’, spuneai ‘vreau un kilogram de carne’. ‘Nu îmi pare rau, noi nu avem pâine, dacă nu vrei carne, trebuie să te duci alături’. Pentru lumea care n-a trăit ce a a fost în România în zilele comuniste nici nu n-are cum să înțeleagă, dar acest om a luat linia rusească. E un pericol pentru democrație, pentru prosperitate și libertate.

E un pericol pentru exprimarea liberă, a amenințat oamenii care i se opun. A vorbit despre 500.000 de paraziți, pe care i-a amenințat și pe ăia și nu înțeleg clar ce are de gând să facă cu ăia, dacă cumva ajunge la președinție, dar tot ce pot să garantez, că lucrurile astea s-au văzut și înainte și am văzut cum naziștii, și legionarii, și comuniștii aveau grijă de oameni pe care îi numeau paraziți și am auzit pe Simion, care îi amenință pe toți care i se opun, ce o să facă de pe 19 mai, la care cred că vă refereați când l-ați întrebat pe domnul președinte acum câteva minute. Și de aia nu e loc pentru acest om în România, nu trebuie ales, nu trebuie să fie considerat, lumea trebuie să aibă o coloană verticală acum și să spună nu, nu trebuie să plece din țară. Trebuie doar să spui nu, trebuie să salvezi România. E ceva groaznic, care se întâmplă aici”, a precizat fostul ambasador.