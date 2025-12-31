B1 Inregistrari!
Ministrul Apărării a dezvăluit ce pensie are tatăl său, fost judecător. Radu Miruță: „Copil de la țară, a învățat la lumânare"

Ministrul Apărării a dezvăluit ce pensie are tatăl său, fost judecător. Radu Miruță: „Copil de la țară, a învățat la lumânare”

Ana Maria
31 dec. 2025, 17:53
Ministrul Apărării a dezvăluit ce pensie are tatăl său, fost judecător. Radu Miruță: Copil de la țară, a învățat la lumânare
Sursa foto: Facebook / Radu Miruță
Pensia tatălui lui Radu Miruță a devenit subiect de dezbatere. Ministrul Apărării, Radu Miruță, a reacționat miercuri după ce tatăl său a fost ținta unor atacuri publice, generate ca urmare a criticilor ministrului pe care le-a adus Curții Constituționale a României (CCR).

Acuzațiile privind o pensie exagerată și o pensionare timpurie au fost punctul de plecare al reacției sale. Miruță a ținut să clarifice:

„Tatăl meu nu e subiect politic, m-a deranjat minciuna dusă la extrem. Tatăl meu s-a pensionat la 58 de ani, nu la 48, după 32 de ani de magistratură, dintre care 22 de ani, 6 luni și 15 zile în funcția de judecător. Nu 14 ani, nu alte invenții propagate cu rea-credință.”, a spus ministrul Apărării.

Pensia tatălui lui Radu Miruță, dezvăluită. Cât încasează lunar

Întrebat direct despre pensia tatălui său, ministrul a răspuns, inițial, că nu știe, apoi a spus: „în jur de 20 – 20 și ceva de mii de lei, aproximativ 4000 – 5000 de euro”. El a explicat că, deși salariile judecătorilor au crescut semnificativ în ultimii ani, perioada totală de activitate a tatălui său nu a fost una cu salariu mare pe toată durata, iar pensia reflectă acest lucru.

„Pe vremea când tatăl meu era judecător existau criterii de măsurare, și anume câte decizii date la o instanță se mențineau la instanța superioară. Și se făcea un scor, pe baza cărora se mai făceau astfel de promovări. Deciziile tatălui meu au fost constant menținute și nu au fost întoarse.

Când s-au căsătorit părinții mei, mama era profesoară și aveau salarii aproximativ egale – 3.000 – 3.200 de lei. Între timp, salariile profesorilor au rămas cum au rămas, iar cele pentru judecători au crescut cu ordin de mărime, dar nu toată perioada de magistratură a tatălui meu a fost cu salariu mare”, a precizat spus ministrul Apărării.

Pensia tatălui lui Radu Miruță, subiect de dezbatere. De ce au apărut aceste atacuri

Radu Miruță a afirmat la Antena 3 CNN că aceste atacuri au fost lansate de persoane deranjate de criticile sale aduse CCR.

Atacurile au pornit de la cei care sunt deranjați de ce spun eu, dar nu am nicio problemă. Cine atacă așa pică în ridicol”, a punctat ministrul. Totodată, el critică manipularea și minciunile propagate cu rea-credință, explicând că adevărul este susținut de date oficiale și că astfel de încercări nu îl vor opri să continue să spună adevărul.

Ce spune Radu Miruță despre cariera și integritatea tatălui său

Ministrul a oferit detalii despre parcursul profesional al tatălui său și a subliniat criteriile de performanță ale magistraților din acea perioadă:

Invoc situația tatălui meu, pentru că este un judecător care s-a pensionat aproape la 60 de ani; pentru mine, el este busola mea morală. Despre judecători și despre cât de performanți sunt: pe vremea când el era judecător existau criterii de măsurare, și anume câte decizii se mențineau la instanța superioară. Deciziile lui au fost constant menținute și nu au fost întoarse.”, a mai adăugat Miruță.

Ce a scris Miruță, pe Facebook, despre tatăl său

Într-o postare publicată pe Facebook, ministrul a mai spus:

„Un val de minciuni nu poate să acopere adevărul. Nici când unii se supără ca vorbesc despre principii, despre cum le sunt amenințate unora privilegiile și dau drumul la mașinăria de dezinformare.

Despre performanța profesională a unui magistrat, cum a fost tatăl meu, vorbesc procesele judecate și proporția soluțiilor care au fost menținute de instanțele superioare. Aici lucrurile sunt clare și măsurabile în dreptul tatălui meu.
Pentru că am fost contondent cu cei patru judecători ai CCR și pentru că nu au contraargumente, aleg să-mi invoce tatăl. Trag însă pe lângă subiect. Datele profesionale îi contrazic, iar în fața
minciunii propagate de unii stă adevărul susținut de date oficiale.
Tatăl meu s-a pensionat la 58 de ani, nu la 48, după 32 de ani de magistratură, dintre care 22 de ani, 6 luni și 15 zile în funcția de judecător. Nu 14 ani, nu alte invenții propagate cu rea-credință.
Toate aceste detalii sunt publice și apar în Hotărârea nr.699/2010 a CSM.
Copil de la țară, a învățat la lumânare și a pășit pentru prima dată în București când a fost admis la Facultatea de Drept a Universității din București, într-o perioadă în care admiterea se făcea prin examen greu și serios.”, a scris Miruță pe Facebook.

Ce acuzații a făcut ministrul Apărării

„A fost, pe rând, judecător, președinte de judecătorie, judecător-șef de secție la tribunal, președinte de tribunal și judecător cu grad de curte de apel. Prin muncă și rezultate. La acea vreme, performanța fiecărui judecător se măsura riguros, inclusiv prin procentul soluțiilor menținute de instanțele superioare. În cazul lui, acest scor a fost unul foarte bun: soluțiile date au rămas, în mod constant, de neclintit.
Da, îl dau des exemplu în declarațiile mele publice, pentru că pentru mine este un reper de integritate, profesionalism și înțelepciune. O busolă de om, așa cum mi-aș dori să fie și pentru copiii mei.
Mi-ați atacat, pe rând, copiii – de 4 și 9 ani –, soția, iar acum părinții. Cu minciuni, cu fraze contorsionate spre neadevăr, cu paragrafe cărora le-ați construit o logică artificială pentru a părea credibile, deși sunt paralele cu realitatea. Dacă acesta este prețul pe care un om de bună-credință trebuie să îl plătească pentru a corecta câteva nedreptăți din țara aceasta, atunci aflați că nu am nicio problemă să-l plătesc.
Adevărul are o singură formă. Iar pe măsură ce tot mai mulți oameni înțeleg că manipulați și mințiți, din ce în ce mai puțini vă mai acordă credibilitate.
România trebuie să meargă înainte. Dar nu așa cum a mers până acum: cu politicieni de formă, sforăriți de structuri vechi, care scot în față figuri mai „fresh”, dar lipsite de tărie, ușor de manevrat de aceiași păpușari ai trecutului.”, a mai scris ministrul.
