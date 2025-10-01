Judecătorii CCR au parte de o nouă grilă de salarizare, care prevede salarii de 47.000 lei brut, spor stres de 11.700 lei și spor de confidențialitate de 2.300. Totodată pensia magistraților CCR ajunge la 45.000 de lei net.

CCR a publicat noua grilă de salarii care este în vigoare de la data de 30 septembrie, în condițiile în care instituția trebuie să judece luna aceasta proiectul de lege prin care se taie pensiile speciale ale magistraților.

Ce prevede noua grilă de salarizare pentru judecătorii CCR

Potrivit noii grile de salarizare, preeședintele CCR câștigă un salariu de 47.000, iar un judecător CCR are 45.000 lei brut.

Judecătorii CCR iau spor de confidfențialitate de 2.300 de lei.

Judecătorii CCR iau și 11.700 lei spor de suprasolicitare (stres).

Judecătorii CCR mai primesc și 950 lei pentru că sunt doctori. Și încă 300 de lei pentru condiții grele de muncă.

Judecătorii au renunțat față de luna martie la 1.200 de lei, adică o parte din sporul pentru condiții grele de muncă.

Dintre cei 9 judecători de la CCR, patru beneficiază de penise specială de peste 30.000 de lei net.

Președinte CCR, Simina Tănăsescu, a depus cerere de pensionare. Al șaselea judecător care ia pensie specială este Csaba Asztalos, potrivit .

Cine ia pensie specială la CCR?

În acest moment, sunt 4 judecători care au pensii (pensiile pe 2023):

Ciochină Mihaela – 600.000 lei pe an / Pensie de 50.000 lei pe lună

Cristian Deliorga – 800.000 lei pe an / Pensie de 60.700 lei pe lună

Bogdan Licu – 383.000 lei pe an / Pensie de 32.000 lei/lună

Gheorghe Stan – 350.000 lei pe an / Pensie de 30.000 lei pe lună.

Mai sunt 3 judecători care nu au pensii speciale: Mihai Busuioc, Iulia Scânteie și Dacian Dragoș.

Ce spune ICCJ despre reforma pensiilor magistraților

Reforma pensiilor speciale ale magistraților a fost atacată la CCR de Curtea Supremă.

Aceasta reclamă „tentative de a slăbi independența justiției și statutul constituțional al magistraturii”, precum și faptul că legea a încălcat 37 de decizii anterioare ale Curții Constituționale.

CCR , după o ședință care a durat circa o oră și jumătate, că respinge sesizarea AUR împotriva legii privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome. Pe toate celelalte patru sesizări, una vizând reforma pensiilor magistraților, se va pronunța abia pe 8 octombrie.