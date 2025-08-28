Alexandru Muraru (PNL) a depus plângere penală împotriva deputatului AUR Dan Tănasă pentru incitare la ură

Deputatul PNL de Iași, Alexandru Muraru, a anunțat că a depus o plângere penală împotriva deputatului AUR Dan Tănasă, acuzându-l de instigare la ură și discriminare, faptă prevăzută de articolul 369 din Codul Penal.

Potrivit lui Muraru, afirmațiile prin care Tănasă a îndemnat la boicotarea livratorilor străini pe criterii de naționalitate reprezintă o incitare directă la ură, cu consecințe deja resimțite în societate. Liberalul a făcut referire la agresarea unui lucrător străin în București, pe care o leagă de acest tip de discurs public.

„Este inacceptabil ca un parlamentar al României să folosească tribuna publică pentru a răspândi mesaje xenofobe care pun în pericol siguranța oamenilor”, a declarat Muraru. El a adăugat că „Românii trebuie să vadă dincolo de discursul populist și să respingă acest tip de politică toxică, ce amenință siguranța cetățenilor și viitorul pro-occidental al țării noastre”.