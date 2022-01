Alexandru Rafila: Am făcut tot ceea ce a fost posibil încât să asigurăm creșterea accesului la testare. Va fi disponibilă o hartă interactivă cu centrele de evaluare ambulatorie și cu centrele de testare ale medicilor de familie (VIDEO)

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, susține că a fost definitivată cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate forma contractului care va permite plata rapidă a serviciilor legate de testare către medicii de familie.

„Am făcut tot ceea ce a fost posibil încât să asigurăm creșterea accesului la testare”, spune Alexandru Rafila

„Câteva lucruri legate de mobilizarea Ministerului Sănătății și a resurselor pe care le are la dispoziție în ceea ce privește controlul pandemiei. Am făcut tot ceea ce a fost posibil încât să asigurăm creșterea accesului la testare, știți bine că a fost aprobată o ordonanță de urgență în acest sens. Deja am definitivat cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate forma contractului care va permite plata rapidă către medicii de familie a serviciilor legate de testare. Ele vor fi sub forma unui act adițional la cel de vaccinare pentru medicii de familie care vaccinează, sau unul separat în cazul în care medicii de familie nu optează pentru serviciul de vaccinare”, a declarat ministrul Sănătății, la capătul ședinței de Guvern de miercuri.

Oficialul susține că de săptămâna viitoare ar putea fi disponibilă o hartă interactivă cu centrele de evaluare ambulatorie – destinate cel mai probabil pacienților cu forme medii de boală – și cu centrele testare care vor deveni operaționale la nivelul cabinetelor de medicină de familie.

„Un lucru extrem de important a fost ieri, o teleconferință cu Direcțiile de sănătate publică și cu spitalele din România care pot asigura asistență medicală și pentru pacienții Covid, dar și pentru pacienții non-Covid, pentru pacienții cu boli cronice. Am identificat deja o listă de 160 de centre de evaluare ambulatorie a pacienților cu forme medii, probabil, de boală, dar vom veni foarte repede și cu criteriile legate de tipurile de pacienți pe care îi vom direcționa către aceste centre la nivel național. Cred că această listă se va completa și în cursul săptămânii viitoare va fi disponibilă o hartă interactivă cu toate aceste centre încât oamenii să știe unde se pot adresa, pe de o parte, și această hartă interactivă va include, pe măsura semnării contractelor de către medicii de familie, și toate centrele de testare care vor deveni operaționale la nivelul cabinetelor de medicină de familie”, a adăugat Alexandru Rafila.