Alexandru Rafila: „Guvernul nu poate impune restricții, din moment ce nu și-a făcut treaba”

Deși unii specialiști cer impunerea de noi restricții anti-COVID-19, pe fondul valului 4, Alexandru Rafila crede că acest lucru nu este posibil, din cauza greșelilor guvernului.

„Nu vreau să comentez ceea ce a spus preşedintele (n.r. – impunerea de restricții pentru nevaccinați). Încerc să explic ceea ce cred eu. Cred că domnul preşedintele s-a gândit probabil la faptul că autorităţile nu au făcut ceea ce ţine de ele ca să convingă oamenii. Ne întoarcem la o discuţie demarată în urmă cu o săptămână.

De la început, am fost împotriva acestei discriminări care, de fapt, este şi poziţia oficială a OMS, apropo de discriminare şi segregare între vaccinaţi şi nevaccinaţi.

Înţeleg că autorităţile nu au făcut ceea ce a trebuit, n-au putut să convingă oamenii, să-i informeze, n-au existat acţiuni dedicate pentru personalul medical, pentru cadrele didactice încât ei să poată să decidă în cunoștință de cauză, având toate informaţiile pe masă. Să existe consiliere care să ducă la creşterea procentului celor vaccinaţi.

Nu poţi să impui restricţii când tu nu ţi-ai făcut treaba”, a declarat Alexandru Rafila, la Romania TV.

Alexandru Rafila: „Această campanie a fost un eșec”

În opinia deputatului PSD, campania de vaccinare anti-COVID-19 a fost un eșec total.

„Niciodată nu am apreciat că a fost un succes. Noi am plecat la drum, în ianuarie – februarie, pe locul 4 – 5 în Europa şi am ajuns pe locul pe care-l avem de obicei – penultimul în UE, având jumătate dintre populaţie vaccinată faţă de media Uniunii Europene”, a precizat dr. Rafila.

„E clar că această campanie a fost un eşec, dar ceea ce mă surprinde pe mine cel mai tare este că aceste două luni care au trecut din momentul în care oamenii, în mod evident, nu s-au mai vaccinat, am ajuns la un maxim de 10.000 de persoane care se vaccinează zilnic, de la 100.000, ţineţi minte.

A scăzut de 10-12 ori numărul celor vaccinaţi. Nu s-a întâmplat nimic. S-a aşteptat în termeni mioritici să se întâmple o minune ca lumea revină la vaccinare.

Această minune, fără contribuţia autorităţilor, fără parteneriatul cu populaţia, cu profesioniştii, nu se poate întâmpla”, a adăugat reprezentantul României la OMS.