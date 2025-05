Anamaria Gavrilă, mesaj după alegerile prezidențiale: „Mâine așteptăm să...”

, șefa Partidului Oamenilor Tineri ( ), și unul dintre aliații lui George Simion în campania pentru prezidențiale, a publicat un , pe pagina de Facebook, după ce numărătoarea voturilor indica faptul că Nicușor Dan va deveni președintele României, conform

Ce a spus șefa POT

Nicușor Dan este oficial noul președinte al României, după afișarea rezultatelor finale. Victoria lui devenise clară după miezul nopții, în urma rezultatelor parțiale. La ora 01.00, Nicușor Dan avea 6.050.281 de voturi, cu 879.101 mai mult decât George Simion, după centralizarea a 99,51 % din toate secțiile de votare. Șefa POT, Anamaria Gavrilă, a transmis un mesaj pe Facebook.

„Mâine așteptăm să scadă euro la 1 leu, să se ridice ratingul de țară la AAA și să fim avansați la nivel de democrație deplină”, a scris președinta POT, pe pagina de Facebook.

Ce declara la începutul campaniei electorale

După ce i-a fost respinsă candidatura, Călin Georgescu a hotărât împreună cu Anamaria Gavrilă, și George Simion, ca aceștia să își depună candidatura. Cu toate acestea, ea s-a retras din cursă.

„Dragi români, a trebuit să luăm o decizie care să dea toată forța unuia dintre noi să câștige această luptă de restabilire a ordinii constituționale și justiției în România. V-am spus de la bun început că nu este nici despre orgolii personale, nici despre mine și nici despre George Simion, ci despre România și despre a continua lupta pentru democrație alături de Călin Georgescu.

Tocmai de aceea, pentru a dărui mișcării suveraniste, susținută de români, cele mai multe șanse am ales să mă retrag din această cursă. Eu am făcut tot ce a depins de mine în această luptă și am încredere în decizia care a fost luată. Vă rog să aveți și voi încredere. Într-o campanie electorală contează mult resursele și fondurile de care dispune un partid. POT și Anamaria Gavrilă au făcut maximum posibil pentru ca românii să rămână uniți în această misiune.

Românii au arătat cât de fermi și deciși sunt în lupta de a-și urma liderul și de a-și alege singuri președintele. Noi, cei de la POT, am asigurat certitudinea de a avea o a doua candidatură care să treacă prin filtrul CCR și BEC. Dragi români, această misiune este despre noi toți și despre libertatea noastră. Doar uniți vom învinge! Rămânem uniți, aceasta este puterea noastră!”, transmitea șefa POT.