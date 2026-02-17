B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Reforma Uniunii Europene cerută de Franța și Germania. Măsuri țintite pe simplificarea reglementărilor financiare

Reforma Uniunii Europene cerută de Franța și Germania. Măsuri țintite pe simplificarea reglementărilor financiare

Adrian Teampău
17 feb. 2026, 19:14
Reforma Uniunii Europene cerută de Franța și Germania. Măsuri țintite pe simplificarea reglementărilor financiare
Sursa foto: Freepik / @frimufilms
Cuprins
  1. Franța și Germania cer reforma Uniunii Europene
  2. Ce argumente aduc oficialii franco-germani
  3. Reforma Uniunii Europene, cerută de federația băncilor

Reforma Uniunii Europene este cerută de la Paris și Berlin, capitalele celor două motoare ale blocului comunitar Franța și Germania. Într-o cerere comună, cele două state cer implementarea unui pachet de simplificare a serviciilor financiare.

Franța și Germania cer reforma Uniunii Europene

Franța și Germania au transmis o scrisoare comună Comisiei Europene căreia îi cer să prezinte un pachet ambiţios de simplificare a serviciilor financiare. Reforma Uniunii Europene, în acest domeniu, este necesară, pentru a face mai accesibile reglementările europene şi mai puţin împovărătoare pentru companii. Informația a fost dată publicității de Reuters.

Documentul, datat din 13 februarie este adresat comisarului pentru servicii financiare şi uniunea economiilor şi investiţiilor, Maria Luis Albuquerque. Ministrul german de Finanţe, Lars Klingbeil, şi omologul său francez, Roland Lescure, identifică câteva zone în care este nevoie de simplificarea legislației comunitar. Aceste măsuri trebuie luate fără a afecta, însă, stabilitatea financiară.

„Avem nevoie la nivel european de un pachet dedicat şi cuprinzător de simplificare a serviciilor financiare, care să revizuiască întregul cadru european de reglementare a pieţei financiare, asigurând coerenţa şi implementarea sa efectivă”, se arată în scrisoare.

Ministrul german de Finanţe, Lars Klingbeil declara că UE se află la un moment de răscruce. Potrivit spuselor sale, ţările nu ar trebui să se ascundă în spatele intereselor naţionale. Dimpotrivă acestea ar trebui să accelereze progresele în vederea consolidării influenţei şi suveranităţii UE.

Ce argumente aduc oficialii franco-germani

Oficialii din Germania şi Franţa au argumentat că este nevoie de reforma Uniunii Europene, nu doar de ajustări selective în viitoarea legislație. În opinia lor, trebuie simplificate reglementările în vigoare, pentru consolidarea pieţei unice a serviciilor financiare şi îmbunătăţirea competitivităţii globale a instituţiilor europene.

Scrisoarea mai artă că printre zonele în care este posibilă simplificarea legislaţiei UE privind serviciile financiare se află eficientizarea raportărilor. Astfel, o tranzacţie de pe piaţa financiară ar trebui declarată doar o dată. Autorii documentului mai propun simplificarea regulilor pentru raportarea incidentelor cibernetice.

„Reglementările bancare cer ca băncile mici să prezinte date, chiar dacă sunt indicaţii că aceste date nu sunt folosite de nimeni”, au precizat oficialii din Germania şi Franţa.

Ei au anunţat că pregătesc o contribuţie la reglementarea bancară, pe care o vor împărtăşi la momentul potrivit Comisiei Europene.

Reforma Uniunii Europene, cerută de federația băncilor

Federaţia bancară europeană avertiza în ianuarie că economia Europei riscă să rămână în urma altor regiuni. Bancherii au cerut reforma Uniunii Eurooene care să modifice reglementările ce subminează capacitatea băncilor de a acorda împrumuturi.

Săptămâna trecută, liderii UE au discutat despre reducerea birocraţiei şi o conectare mai bună a pieţelor de capital din UE. Aceștia consideră că astfel de măsuri sunt necesare pentru crearea unui cadru mai bun pentru afaceri.

În prezent, fiecare stat membru UE are propria sa piaţă de capital, cu propriile norme, reglementări fiscale şi propriile instituţii financiare, cum ar fi bursele şi băncile.

Tags:
Citește și...
Mister pe cer, a fost dată alertă de OZN. Avioane F-16, ridicate de la sol. Ce au descoperit piloții
Externe
Mister pe cer, a fost dată alertă de OZN. Avioane F-16, ridicate de la sol. Ce au descoperit piloții
Decizie istorică! Au renunțat definitiv la pensiile speciale, în urma unui vot zdrobitor. Unde s-a hotărât acest lucru
Externe
Decizie istorică! Au renunțat definitiv la pensiile speciale, în urma unui vot zdrobitor. Unde s-a hotărât acest lucru
Mister total după negocierile dintre Statele Unite și Iran. Delegațiile au refuzat să facă declarații
Externe
Mister total după negocierile dintre Statele Unite și Iran. Delegațiile au refuzat să facă declarații
Companion AI, fenomenul care schimbă relațiile. Prima cafenea unde oamenii ies la întâlniri cu parteneri virtuali (VIDEO)
Externe
Companion AI, fenomenul care schimbă relațiile. Prima cafenea unde oamenii ies la întâlniri cu parteneri virtuali (VIDEO)
Zelenski: Pacea nu poate fi obținută fără presiuni suplimentare asupra Rusiei
Externe
Zelenski: Pacea nu poate fi obținută fără presiuni suplimentare asupra Rusiei
Cipru, afectat de cea mai gravă secetă din ultimele decenii. Autoritățile cer reducerea consumului de apă
Externe
Cipru, afectat de cea mai gravă secetă din ultimele decenii. Autoritățile cer reducerea consumului de apă
Havana sufocată de gunoaie. Capitala Cubei se confruntă cu un colaps al serviciilor publice. Ce legătură are criza cu blocada americană (FOTO, VIDEO)
Externe
Havana sufocată de gunoaie. Capitala Cubei se confruntă cu un colaps al serviciilor publice. Ce legătură are criza cu blocada americană (FOTO, VIDEO)
Statele Unite au descoperit litiu în valoare de 1,5 trilioane de dolari într-un crater vulcanic vechi
Externe
Statele Unite au descoperit litiu în valoare de 1,5 trilioane de dolari într-un crater vulcanic vechi
Washingtonul analizează un nou sprijin militar pentru Taiwan. Trump: „Vom lua o decizie foarte curând”
Externe
Washingtonul analizează un nou sprijin militar pentru Taiwan. Trump: „Vom lua o decizie foarte curând”
Croația spune „Nu” Ungariei și Slovacia. Petrolul rusesc nu va trece prin oleoductul Adria
Externe
Croația spune „Nu” Ungariei și Slovacia. Petrolul rusesc nu va trece prin oleoductul Adria
Ultima oră
20:43 - Surse: Discuții aprinse la Cotroceni! Liderii din coaliție care i-ar fi cerut lui Bolojan să nu taie norma de hrană. Premierul a refuzat. Cum a motivat decizia
20:27 - O colecție autentică de bancnote din România comunistă face senzație. Suma cerută îi surprinde chiar și pe colecționari
20:20 - Delegația care-l îl însoțește pe Nicușor Dan la Consiliul Păcii. Președintele și-a trimis oamenii înainte la Washington
20:19 - Se fac angajări la stat. Ministerul care oferă un salariu de 15.210 lei. Unde poți trimite CV-ul
19:58 - Mister pe cer, a fost dată alertă de OZN. Avioane F-16, ridicate de la sol. Ce au descoperit piloții
19:43 - ChatGPT introduce verificarea vârstei pentru utilizatori. Ce se schimbă și cum funcționează noul sistem
19:40 - Actorul Shia LaBeouf implicat într-un scandal. Poliția l-a arestat la New Orleans (VIDEO)
19:22 - Decizie istorică! Au renunțat definitiv la pensiile speciale, în urma unui vot zdrobitor. Unde s-a hotărât acest lucru
18:53 - Mădălina Ghenea, dezvăluiri despre silueta sa. Ce mănâncă și la ce alimente renunță actrița la 38 de ani: „Evit tot ce știu că nu este sănătos pentru mine”
18:50 - Economistul Adrian Negrescu a surprins imaginea aparatului bugetar din România. În direct pe B1 TV (VIDEO)