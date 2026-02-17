Reforma Uniunii Europene este cerută de la Paris și Berlin, capitalele celor două motoare ale blocului comunitar Franța și Germania. Într-o cerere comună, cele două state cer implementarea unui .

Franța și Germania cer reforma Uniunii Europene

Franța și Germania au transmis o scrisoare comună căreia îi cer să prezinte un pachet ambiţios de simplificare a . Reforma Uniunii Europene, în acest domeniu, este necesară, pentru a face mai accesibile reglementările europene şi mai puţin împovărătoare pentru companii. Informația a fost dată publicității de Reuters.

Documentul, datat din 13 februarie este adresat comisarului pentru servicii financiare şi uniunea economiilor şi investiţiilor, Maria Luis Albuquerque. Ministrul german de Finanţe, Lars Klingbeil, şi omologul său francez, Roland Lescure, identifică câteva zone în care este nevoie de simplificarea legislației comunitar. Aceste măsuri trebuie luate fără a afecta, însă, stabilitatea financiară.

„Avem nevoie la nivel european de un pachet dedicat şi cuprinzător de simplificare a serviciilor financiare, care să revizuiască întregul cadru european de reglementare a pieţei financiare, asigurând coerenţa şi implementarea sa efectivă”, se arată în scrisoare.

Ministrul german de Finanţe, Lars Klingbeil declara că UE se află la un moment de răscruce. Potrivit spuselor sale, ţările nu ar trebui să se ascundă în spatele intereselor naţionale. Dimpotrivă acestea ar trebui să accelereze progresele în vederea consolidării influenţei şi suveranităţii UE.

Ce argumente aduc oficialii franco-germani

Oficialii din Germania şi Franţa au argumentat că este nevoie de reforma Uniunii Europene, nu doar de ajustări selective în viitoarea . În opinia lor, trebuie simplificate reglementările în vigoare, pentru consolidarea pieţei unice a serviciilor financiare şi îmbunătăţirea competitivităţii globale a instituţiilor europene.

Scrisoarea mai artă că printre zonele în care este posibilă simplificarea legislaţiei UE privind serviciile financiare se află eficientizarea raportărilor. Astfel, o tranzacţie de pe piaţa financiară ar trebui declarată doar o dată. Autorii documentului mai propun simplificarea regulilor pentru raportarea incidentelor cibernetice.

„Reglementările bancare cer ca băncile mici să prezinte date, chiar dacă sunt indicaţii că aceste date nu sunt folosite de nimeni”, au precizat oficialii din Germania şi Franţa.

Ei au anunţat că pregătesc o contribuţie la reglementarea bancară, pe care o vor împărtăşi la momentul potrivit Comisiei Europene.

Reforma Uniunii Europene, cerută de federația băncilor

Federaţia bancară europeană avertiza în ianuarie că economia Europei riscă să rămână în urma altor regiuni. Bancherii au cerut reforma Uniunii Eurooene care să modifice reglementările ce subminează capacitatea băncilor de a acorda împrumuturi.

Săptămâna trecută, liderii UE au discutat despre reducerea birocraţiei şi o conectare mai bună a pieţelor de capital din UE. Aceștia consideră că astfel de măsuri sunt necesare pentru crearea unui cadru mai bun pentru afaceri.

În prezent, fiecare stat membru UE are propria sa piaţă de capital, cu propriile norme, reglementări fiscale şi propriile instituţii financiare, cum ar fi bursele şi băncile.