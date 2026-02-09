B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » AUR solicită PSD să se implice în suspendarea președintelui Nicușor Dan: „Semnăturile strânse sunt aproape de cele necesare”

AUR solicită PSD să se implice în suspendarea președintelui Nicușor Dan: „Semnăturile strânse sunt aproape de cele necesare”

Ana Maria
09 feb. 2026, 17:38
AUR solicită PSD să se implice în suspendarea președintelui Nicușor Dan: Semnăturile strânse sunt aproape de cele necesare
Sursa foto: Inquam Photos / Codrin Unici
Cuprins
  1. Ce spune AUR despre suspendarea președintelui Nicușor Dan
  2. Cine a inițiat cererea de suspendare
  3. Ce spune AUR despre suspendarea președintelui Nicușor Dan? Există nemulțumiri în coaliția de guvernare?
  4. Ce propune AUR pentru viitorul guvern
  5. Ce spune AUR despre o viitoare coaliție

Suspendarea președintelui Nicușor Dan depinde de sprijinul PSD? Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat luni că strângerea semnăturilor pentru declanșarea procedurii de suspendare a președintelui României, Nicușor Dan, este aproape finalizată, însă, demersul nu poate fi inițiat fără sprijinul parlamentarilor PSD.

Ce spune AUR despre suspendarea președintelui Nicușor Dan

Demersul continuă, în sensul în care semnăturile strânse sunt aproape de cele necesare pentru a declanşa demersul, dar nu credem că are rost să declanşăm acest demers până în momentul în care principalul partid de la guvernare, PSD, nu se va alătura demersului ca să aibă sorţi de izbândă. (…) Am văzut că PSD-ul este destul de critic faţă de unele atitudini ale puterii politice din ultima vreme şi atunci îi aşteptăm să se alăture demersurilor care vizează atât moţiunile simple, cele de cenzură, dar şi suspendarea preşedintelui, pentru că altfel n-ar avea niciun rost. Am putea să forţăm să avem 155 de semnături, nu e o problemă, dar ce am face cu ele în Parlament?”, a explicat Peiu, potrivit Agerpres, citat de Antena 3 CNN.

Cine a inițiat cererea de suspendare

Procedura privind suspendarea lui Nicușor Dan a fost pornită de un grup format din senatori și deputați ai opoziției, care au motivat acest demers prin „atacuri asupra independenţei justiţiei”. Inițiativa are susținerea parlamentarilor AUR și PACE.

Ce spune AUR despre suspendarea președintelui Nicușor Dan? Există nemulțumiri în coaliția de guvernare?

Deși există tensiuni și critici în cadrul coaliției, potrivit lui Peiu, acestea rămân la nivel informal, fără să se concretizeze în voturi împotriva guvernului.

Sigur, sunt persoane nemulţumite, e ca în cazul moţiunilor. Vorbeşti cu ei pe culoar, sunt nemulţumiţi, ei spun: „Ne face rău, primarii noştri se plâng şi aşa mai departe, dar la vot oamenii până acum au fost disciplinaţi. (…) Din comportamentul de până acum al PSD-ului, nu vedem niciun fel de indiciu că s-ar îndepărta de coaliţia în care este. La presă vin reprezentanţii PSD şi spun tot felul de lucruri critice la adresa acţiunilor Guvernului, dar, de fiecare dată când este să se voteze, votează cu Guvernul. La fel au făcut şi UDMR-iştii. A venit domnul Hunor Kelemen şi a cerut reducerea impozitelor pe proprietate cu 50%, dar în acea zi colegii dânsului de partid, toţi senatorii UDMR, au votat aliniaţi propunerea Guvernului, ordonanţa de urgenţă, care de fapt îşi făcuse deja efectele”, a mai spus liderul senatorilor AUR.

Ce propune AUR pentru viitorul guvern

Petrișor Peiu a anunțat că partidul său dorește un guvern de tranziție, care să pregătească alegerile anticipate. Acesta a subliniat că nu va susține o coaliție care să continue politicile actuale.

Dacă nu se poate, aşteptăm alegerile la termen. De ce? Pentru că nu putem să participăm la o coaliţie de guvernare care să facă acelaşi lucru pe care îl face şi guvernul actual. PSD-ul nu vine cu o altă paradigmă, nu spune: ‘Domne, vom reveni la TVA-ul care era înainte, vom face reduceri ale cheltuielilor guvernamentale, vom transparentiza cheltuielile pe care le-am făcut în sprijinul Ucrainei şi aşa mai departe”, a mai afirmat el.

Peiu a subliniat că singurul partid care ar putea sprijini astfel de demersuri este PSD.

Evident că noi suntem un partid de dreapta conservator, dânşii sunt un partid socialist, social-democrat, deci nu putem vorbi de o compatibilitate ideologică, dar ţara trebuie într-un fel sau altul administrată şi noi credem că, realist vorbind, singurul partid care ar putea să sprijine aceste demersuri este PSD-ul. (…) L-a criticat şi pe domnul preşedinte Dan, l-a ridicat şi pe prim-ministru Bolojan pentru măsurile luate„, a mai adăugat politicianul.

Ce spune AUR despre o viitoare coaliție

Peiu a precizat că AUR ar prefera să guverneze alături de un alt partid de dreapta conservator, dar nu exclude alte variante în funcție de rezultatul alegerilor parlamentare.

Dacă noi vom fi primul partid ca opţiuni în rândul electoratului – şi se pare că asta este situaţia cel puţin acum – sigur că vom vrea să avem o amprentă foarte pronunţată asupra unui eventual program de guvernare şi vom face o coaliţie de guvernare cu partidele care vor accepta această schimbare de politică. Preferabil, însă, pentru un partid de dreapta conservator este să guverneze cu alt partid de dreapta conservator. Nu exclud cu nimeni, pentru că n-am de unde să ştiu rezultatul. Personal, mi-aş dori o guvernare cu alt partid de dreapta, nu cu un partid social-democrat”, a mai declarat reprezentantul AUR.

Deputatul George Simon a precizat, recent, că AUR ar accepta să intre la guvernare doar „într-o fază de tranziţie”, în cazul unor alegeri anticipate, dacă Guvernul Ilie Bolojan va fi demis prin moțiune de cenzură.

