B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Donald Trump și-a trimis responsabilul pentru armamentul SUA la Summitul B9 de la București

Donald Trump și-a trimis responsabilul pentru armamentul SUA la Summitul B9 de la București

Adrian A
11 mai 2026, 14:45
Donald Trump și-a trimis responsabilul pentru armamentul SUA la Summitul B9 de la București
Sursă foto: The Herald Journal
Cuprins
  1. Doar un subsecretar de stat la Summitul B9
  2. DiNanno conduce politica SUA în domeniul controlului armamentului nuclear

Subsecretarul de stat Thomas DiNanno va reprezenta SUA la Summitul B9 de la București. Inițial, invitația a fost transmisă președintelui Donald Trump, care a mulțumit României, dar a precizat că nu va putea ajunge la București. 

Doar un subsecretar de stat la Summitul B9

Ambasada SUA în România a anunțat luni că subsecretarul de stat american Thomas DiNanno va veni la București pentru Summitul B9. DiNanno este responsabil pentru controlul armamentelor și securitate internațională a Statelor Unite.

Inițial, organizatorii l-au invitat pe Donald Trump, iar președintele american a mulțumit pentru invitația și a transmis că nu poate veni la București, dar își va trimite un reprezentant la cel mai înalt nivel.

Imediat au apărut zvonuri conform cărora Donald Trump îl va trimite la Summitul B9 de la București pe Marco Rubio. Însă s-a dovedit că nici această variantă nu a fost viabilă. Așa că ne-am ales cu un subsecretar de stat. Care face de fapt doar o escală În București.

„Subsecretarul de stat pentru controlul armamentelor și securitatea internațională, Thomas G. DiNanno, va efectua o vizită la Varșovia (Polonia), București (România) și Tallinn (Estonia), în perioada 11-15 mai 2026.

În Polonia, subsecretarul DiNanno se va întâlni cu înalți oficiali ai guvernului polonez, pentru a discuta despre cooperarea în domeniul apărării și al energiei nucleare civile. Subsecretarul DiNanno se va întâlni, de asemenea, cu reprezentanți ai industriei americane pentru a discuta despre protecționismul UE în domeniul apărării, strategia „America First” privind transferul de arme, reforma vânzărilor militare externe, coproducția și inovarea în domeniul apărării.

În România, subsecretarul DiNanno va reprezenta Statele Unite la Summitul București 9 (B9) al flancului estic al NATO și al aliaților nordici.

În Estonia, subsecretarul DiNanno se va întâlni cu înalți oficiali ai guvernului estonian și va participa la Conferința Lennart Meri.”, arată comunicatul oficial al ambasadei SUA la București.

DiNanno conduce politica SUA în domeniul controlului armamentului nuclear

Thomas DiNanno este subsecretar de stat al SUA pentru controlul armamentului și securitate internațională. El a condus politica externă americană în domeniul controlului armamentului nuclear, stabilității strategice, apărării antirachetă și spațiului cosmic.

În plus, DiNanno a gestionat negocierile din 2020 privind reducerea armelor nucleare în cadrul Noului Tratat START cu Federația Rusă, precum și alte angajamente ale SUA în materie de descurajare extinsă cu Japonia, Republica Coreea și Australia.

Tags:
Citește și...
Liderul senatorilor PSD dă peste cap planurile bolojeniste. România ar putea avea un guvern săptămâna viitoare
Politică
Liderul senatorilor PSD dă peste cap planurile bolojeniste. România ar putea avea un guvern săptămâna viitoare
FAZ despre PSD și căderea Guvernului Bolojan: „A fura, a împărți și a conduce”. Dan Motreanu acuză că social-democrații au blocat reformele pentru a-și proteja clientela
Politică
FAZ despre PSD și căderea Guvernului Bolojan: „A fura, a împărți și a conduce”. Dan Motreanu acuză că social-democrații au blocat reformele pentru a-și proteja clientela
Nicușor Dan pregătește consultările oficiale pentru noul Guvern. Varianta politică și cea tehnocrată, pe masa de la Cotroceni
Politică
Nicușor Dan pregătește consultările oficiale pentru noul Guvern. Varianta politică și cea tehnocrată, pe masa de la Cotroceni
Avocat al lui Călin Georgescu, trimis în judecată după ce a năvălit peste un șef ANAF. Acuzațiile procurorilor
Politică
Avocat al lui Călin Georgescu, trimis în judecată după ce a năvălit peste un șef ANAF. Acuzațiile procurorilor
Putin îl propune pe Gerhard Schröder pentru negocierile privind Ucraina. Berlinul reacționează rece la ideea Kremlinului
Externe
Putin îl propune pe Gerhard Schröder pentru negocierile privind Ucraina. Berlinul reacționează rece la ideea Kremlinului
Tensiuni majore în PNL. Se cere congres și apar scenarii de rupere a grupurilor parlamentare
Politică
Tensiuni majore în PNL. Se cere congres și apar scenarii de rupere a grupurilor parlamentare
Zamfir (PSD): Am accepta și un premier tehnocrat. De ce nu pleacă Bolojan? Se agață de scaun!
Politică
Zamfir (PSD): Am accepta și un premier tehnocrat. De ce nu pleacă Bolojan? Se agață de scaun!
Ministerul Transporturilor anunță verificări extinse la Metrorex. Radu Miruță promite eliminarea „rețelelor tolerate ani de zile”
Politică
Ministerul Transporturilor anunță verificări extinse la Metrorex. Radu Miruță promite eliminarea „rețelelor tolerate ani de zile”
Emil Boc: Alegerile anticipate n-ar trebui să fie excluse dacă celelalte soluţii nu funcţionează
Politică
Emil Boc: Alegerile anticipate n-ar trebui să fie excluse dacă celelalte soluţii nu funcţionează
Surse: Nicușor Dan pregătește condiții cruciale pentru viitorul Guvern. Ce „foaie de parcurs” ar urma să primească noul premier
Politică
Surse: Nicușor Dan pregătește condiții cruciale pentru viitorul Guvern. Ce „foaie de parcurs” ar urma să primească noul premier
Ultima oră
17:35 - Lucrările la Planșeul Unirii au depășit 60% din întregul proiect. Ce mesaj politic au transmis împreună Daniel Băluță și Ciprian Ciucu
17:25 - Emmanuel Macron, în rol de „jandarm” la un eveniment public. Președintele francez a făcut ordine printre gălăgioșii din sală (VIDEO)
17:20 - Grecia trece printr-un episod termic extrem. Cât de cald se face marți în zonele turistice
17:06 - Rapperul Wiz Khalifa a fost condamnat definitiv la 9 luni de închisoare, însă nu stă după gratii în România. Americanii sunt imuni la justiția din țara noastră
16:49 - Liderul senatorilor PSD dă peste cap planurile bolojeniste. România ar putea avea un guvern săptămâna viitoare
16:38 - Ursul care ar fi ucis o femeie în Bistrița-Năsăud, în atenția autorităților. De ce este necesară aprobarea Ministerului Mediului pentru extragerea animalului
16:29 - FAZ despre PSD și căderea Guvernului Bolojan: „A fura, a împărți și a conduce”. Dan Motreanu acuză că social-democrații au blocat reformele pentru a-și proteja clientela
16:26 - Detalii șocante într-un caz de trafic de minori din Craiova! O adolescentă a fost exploatată și torturată luni întregi
16:11 - Nicușor Dan pregătește consultările oficiale pentru noul Guvern. Varianta politică și cea tehnocrată, pe masa de la Cotroceni
16:01 - Europa accelerează cursa pentru mașinile electrice. Aproape 200 de miliarde de euro au fost investite în industria EV