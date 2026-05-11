Donald Trump și-a trimis responsabilul pentru armamentul SUA la Summitul B9 de la București

Subsecretarul de stat Thomas DiNanno va reprezenta SUA la Summitul B9 de la București. Inițial, invitația a fost transmisă președintelui Donald Trump, care a mulțumit României, dar a precizat că nu va putea ajunge la București.

Doar un subsecretar de stat la Summitul B9

Ambasada SUA în România a anunțat luni că subsecretarul de stat american Thomas DiNanno va veni la București pentru Summitul B9. DiNanno este responsabil pentru controlul armamentelor și securitate internațională a Statelor Unite.

Inițial, organizatorii l-au invitat pe Donald Trump, iar președintele american a mulțumit pentru invitația și a transmis că nu poate veni la București, dar își va trimite un reprezentant la cel mai înalt nivel.

Imediat au apărut zvonuri conform cărora Donald Trump îl va trimite la Summitul B9 de la București pe . Însă s-a dovedit că nici această variantă nu a fost viabilă. Așa că ne-am ales cu un subsecretar de stat. Care face de fapt doar o escală În București.

„Subsecretarul de stat pentru controlul armamentelor și securitatea internațională, Thomas G. DiNanno, va efectua o vizită la Varșovia (Polonia), București (România) și Tallinn (Estonia), în perioada 11-15 mai 2026.

În Polonia, subsecretarul DiNanno se va întâlni cu înalți oficiali ai guvernului polonez, pentru a discuta despre cooperarea în domeniul apărării și al energiei nucleare civile. Subsecretarul DiNanno se va întâlni, de asemenea, cu reprezentanți ai industriei americane pentru a discuta despre protecționismul UE în domeniul apărării, strategia „America First” privind transferul de arme, reforma vânzărilor militare externe, coproducția și inovarea în domeniul apărării.

În România, subsecretarul DiNanno va reprezenta Statele Unite la Summitul București 9 (B9) al flancului estic al NATO și al aliaților nordici.

În Estonia, subsecretarul DiNanno se va întâlni cu înalți oficiali ai guvernului estonian și va participa la Conferința Lennart Meri.”, arată comunicatul oficial al .

DiNanno conduce politica SUA în domeniul controlului armamentului nuclear

Thomas DiNanno este subsecretar de stat al SUA pentru controlul armamentului și securitate internațională. El a condus politica externă americană în domeniul controlului armamentului nuclear, stabilității strategice, apărării antirachetă și spațiului cosmic.

În plus, DiNanno a gestionat negocierile din 2020 privind reducerea armelor nucleare în cadrul Noului Tratat START cu Federația Rusă, precum și alte angajamente ale SUA în materie de descurajare extinsă cu Japonia, Republica Coreea și Australia.