Acasa » Politică » Zamfir (PSD): Am accepta și un premier tehnocrat. De ce nu pleacă Bolojan? Se agață de scaun!

Traian Avarvarei
11 mai 2026, 14:51
Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD. Sursa foto: Captură video - Adevărul / YouTube
Cuprins
  1. Zamfir (PSD): Nu va exista nicio colaborare la guvernare cu AUR
  2. Daniel Zamfir: Domnul Ilie Bolojan se agață de scaun

Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, a declarat că partidul său vrea un guvern pro-european, majoritar, fără Ilie Bolojan premier. „Că va fi nevoie de un prim-ministru independent, tehnocrat, ne asumăm”, a mai precizat acesta. În schimb, a insistat că o guvernare PSD-AUR este exclusă. Totodată, Zamfir s-a arătat nemulțumit că Ilie Bolojan nici acum n-a demisionat din funcția de prim-ministru, deși guvernul său a picat prin moțiune de cenzură.

Zamfir (PSD): Nu va exista nicio colaborare la guvernare cu AUR

Daniel Zamfir a declarat că PSD vrea refacerea coaliției și că o guvernare PSD-AUR este exclusă: „Sigur, de ce nu? Dar această asumare va fi cu partide pro-occidentale. Dacă intenția domniilor lor (PNL și USR-n.r.) și nu ascund că asta este, pentru că se vede în spațiul public foarte limpede, ei au genul de abordare: ”domnule, ați făcut o majoritate cu AUR împotriva Guvernului Bolojan, asumați-vă guvernarea!”. Ei bine, nu o să se întâmple așa. Această moțiune de cenzură a avut un singur scop, ca domnul prim-ministru Ilie Bolojan să plece. (…) Nu va exista nicio colaborare la guvernare cu AUR. (…) Ne asumăm în continuare să constituim o majoritate proeuropeană, sigur, fără AUR, nu vom face un Guvern cu AUR”.

Daniel Zamfir: Domnul Ilie Bolojan se agață de scaun

Întrebat la RFI dacă nu ar fi bizar ca Ilie Bolojan, din postura de președinte al PNL, să negocieze cu PSD, partidul care tocmai l-a demis din funcția de premier, Zamfir a răspuns: „Bizar, nebizar, un lucru este limpede, domnul Ilie Bolojan se agață de scaun mai mult decât ne-am fi putut imagina. (…) Eu am văzut că mai sunt prim-vicepreședinți ai PNL care solicită o discuție mai amplă în partid în legătură cu participarea sau nu la guvernare. (…) Din zona PNL, a USR, aruncă în spațiul public această discuție cu privire la posibilitatea ca tot Ilie Bolojan să fie desemnat. Până la urmă, este demis. De ce nu pleacă din funcție, de ce nu-și dă demisia, să lase un prim-ministru interimar, de ce nu pleacă din funcție secretarii de stat de la PNL, șefii de agenții, prefecții?”.

Liderul senatorilor PSD dă peste cap planurile bolojeniste. România ar putea avea un guvern săptămâna viitoare
