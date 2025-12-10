B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Apar primele reacții din justiție după documentarul celor de la Recorder „Justiția capturată”. Declarațiile ministrului Marinescu și ale șefei Curții Supreme (VIDEO)

Adrian A
10 dec. 2025, 13:44
Cuprins
  1. Reacția ministrului Justiției după documentarul „Justiția capturată”
  2. Șefa Curții Supreme acuză o campanie de denigrare
  3. Ce aflăm din documentarul Recorder „Justiția capturată”

Radu Marinescu, ministrul Justiției, a declarat pe B1TV că, dacă există, așa cum a prezentat documentarul „Justiția capturată”, cazuri de judecători care au tergiversat intenționat dosare penale pentru prescrierea faptelor, aceștia trebuie să răspundă.

Reacția ministrului Justiției după documentarul „Justiția capturată”

„Din limitele de comunicare pe care mi le impun statutul și competențele Ministerului Justiției, eu ca ministru al Justiției nu pot comenta sau interfera în cazurile concrete aflate în soluționare judiciară, pentru că asta înseamnă interferență în independența justiției.

În privința prescripției, lucrurile trebuie văzute în mod diferențiat pe următoarele coordonate. Legislativ s-a intervenit din 2022 prin ordonanța de urgență 71. Imediat după a doua decizie a CCR, 358 din 2022, s-a intervenit pentru a se corecta o eroare de conceptualizare legislativă. Pentru că reglementarea adusă prescripției prin codul penal adoptat anterior, noul cod penal, a fost declarată neconstituțională de CCR. Deciziile CCR trebuie să fie aplicate.

Dacă există situații concrete care sunt probate că se tergiversează soluționarea unei cauze din alte rațiuni decât soluționarea ei în condiții de obiectivitate și imparțialitate, atunci într-adevăr poate exista o problemă și este responsabilitatea magistraților să aplice legea și să răspundă dacă o aplică în mod necorespunzător. Eu cred că în justiție s-au făcut progrese, dar mai sunt multe lucruri de făcut.”, a declarat Radu Marinescu, ministrul Justiției.

Șefa Curții Supreme acuză o campanie de denigrare

Lia Savonea a reacționat mult mai nervos după documentarul „Justiția capturată”. Lia Savonea se plânge că magistrații sunt în fața unei campanii de denigrare.

„Situația sistemului judiciar este serioasă și nu poate fi ignorată. Analizez cu atenție ce demersuri sunt necesare. Ne aflăm, din păcate, în fața unei campanii persistente de delegitimare a unor lideri ai justiției, construită pe declarații anonime și pe acuzații prezentate ca adevăruri, fără a fi susținute de fapte verificate.

Nu intenționez să legitimez o zonă care funcționează deliberat în registrul ambiguității și al insinuării, inclusiv atunci când astfel de poziționări provin din interiorul sistemului.”, a declarat șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție, pentru Hotnews.

Ce aflăm din documentarul Recorder „Justiția capturată”

Documentarul realizat de Recorder arată cum, în ultimii ani, pare să se fi încheiat o înțelegere între puterea politică și reprezentanți la vârf ai puterii judecătorești, prin care primii asigură, prin legi, o serie de avantaje magistraților, iar cei din urmă oferă, prin tot felul de subterfugii juridice, imunitate penală celor dintâi.

Documentarul aduce mărturii ale unor oameni care sunt sau au fost au fost implicați la vârf în gestionarea sistemului judiciar, precum fosta judecătoare și membră a CSM Andreea Chiș, fostul procuror-șef al DNA Crin Bologa sau actualul vicepreședinte al CSM, procurorul Claudiu Sandu. În investigație apar și magistrați activi, dar care au ales să vorbească sub condiția anonimatului, de frica unor represalii.

Toți scot la iveală presiunile mari asupra sistemului de justiție, presiuni care fac ca dosare mari de corupție să fie amânate până la prescrierea faptelor, sau despre judecători mutați de la o instanță la alta, pentru a nu mai judeca anumite dosare.

”Într-o formă simplificată, pactul dintre cele două tabere arată aşa: politicul a oferit legi care au creat o organizare piramidală a sistemului de justiţie, punând toată puterea în mâinile unui grup restrâns de magistraţi, iar această mână de magistraţi a oferit la schimb o justiţie care nu-i mai deranjează pe cei puternici.

Mărturiile pe care le-am adunat din interiorul sistemului de justiţie şi pe care le prezentăm în acest material sunt de o gravitate fără precedent. Ele vorbesc despre dosare de mare corupţie în care judecătorilor li se sugerează să ia decizii favorabile inculpaţilor, despre încălcarea flagrantă a principiului repartizării aleatorii a dosarelor prin schimbarea discreţionară a completurilor de judecată, despre cum magistraţii care nu se supun sunt marginalizaţi, hăituiţi prin anchete ale Inspecţiei Judiciare şi uneori chiar excluşi din magistratură.”, afirmă jurnaliştii de la Recorder.

