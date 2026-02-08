Fostul președinte Traian Băsescu a lăudat actualului președinte Nicușor Dan față de Consiliul de Pace condus de omologul american Donald Trump.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Băsescu: Nicușor Dan face ce trebuie

„Cred că Nicușor Dan face ce trebuie și poate o să las puțin politețea excesivă la o parte, ca să nu fie dubii în ce exprim.

A fost invitat. Nu poate să meargă de capul lui Nicușor Dan, trebuie să aibă în vedere că a fost un moment de solidaritate al tuturor liderilor europeni legat de Groenlanda. Acum nu poate să le spună celorlalți: „știți ceva? eu am treaba mea”. Chiar dacă așa e, România are un interes special în relația cu SUA, dar nu poate să le spună: (…) ”eu am treaba mea, mă duc la întâlnire, tre’ să dau vreun miliard, nu știu de ce, dar mă duc”.

Deci cred că Europa va trebui să fie coordonată în a aborda acest Consiliu de pace”, a declarat Traian Băsescu.

Băsescu: E și în interesul Americii ca România și UE să fie în deplină securitate

Acesta a mai afirmat că Trump s-a pus în fruntea Consiliului pentru că „vrea să fie președinte și după ce nu va mai fi președintele Americii”.

„Nu e clar care sunt obiectivele, pentru ce dăm miliardul. De exemplu, dacă europenii ar decide să meargă, eu aș spune clar că, având în vedere că președintelui Trump îi plac negocierile, aș spune: ”da, dar ce-mi dai de un miliard?”. (…) Povestea cu „îți dau securitate” nu funcționează că e și în interesul Americii ca România și UE să fie în deplină securitate”, a continuat fostul președinte.

Băsescu a mai spus că noi nu știm nici regulile acestui Consiliu și nici dacă nu cumva statutul său nu încalcă legislația internațională la care România e parte.

„Știm că dl președinte Trump a spus că pentru dânsul legislația internațională nu contează. Da, dânsul are 11 portavioane nucleare și-și permite să spună lucrul ăsta. România are câteva bărcuțe (râde) în Marea Neagră”, a mai susținut Traian Băsescu.

Acesta a insistat apoi că „Nicușor Dan are dreptate să se consulte și cu americanii, și cu UE și să ia decizia care servește României în primul rând”.

De ce e România reticentă în a participa la Consiliul lui Trump

Președintele Nicușor Dan a anunțat că România a fost invitată la prima reuniune a Consiliului de Pace, condus de președintele american Donald Trump.

„România a demarat un proces de consultări cu Statele Unite pentru a clarifica în ce măsură anumite prevederi ale Cartei Consiliului de Pace pot fi revizuite sau interpretate astfel încât să fie pe deplin compatibile cu obligațiile internaționale deja asumate de statul român.

Decizia privind participarea României la evenimentul din 19 februarie va fi luată în urma discuțiilor cu partenerii americani cu privire la formatul întâlnirii față de țări ca România, care nu sunt membre în acest moment ale Consiliului, dar își doresc să adere în condițiile revizuirii Cartei”, a transmis președintele Nicușor Dan, duminică,