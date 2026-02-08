B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » România, invitată la prima reuniune a Consiliului de Pace condus de Donald Trump. Ce spune Nicușor Dan

Traian Avarvarei
08 feb. 2026, 16:14
Președinții Donald Trump (SUA) și Nicușor Dan (România). Sursa foto: Nicusor Dan / Facebook
Cuprins
  1. Nicușor Dan, despre prima reuniune a Consiliului de Pace
  2. De ce e România reținută în a participa la Consiliul de Pace

Președintele Nicușor Dan a anunțat că România a fost invitată la prima reuniune a Consiliului de Pace, condus de președintele american Donald Trump. Aceasta va avea loc pe 19 februarie, la Washington. Nicușor Dan a enunțat condițiile în care va accepta invitația.

Nicușor Dan, despre prima reuniune a Consiliului de Pace

„Am primit invitația de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, care va avea loc la Washington, în data de 19 februarie.

Așa cum am mai spus-o, România salută eforturile Administrației SUA de promovare a păcii.

De la primirea invitației de a ne alătura Consiliului de Pace, luna trecută, România a demarat un proces de consultări cu Statele Unite pentru a clarifica în ce măsură anumite prevederi ale Cartei Consiliului de Pace pot fi revizuite sau interpretate astfel încât să fie pe deplin compatibile cu obligațiile internaționale deja asumate de statul român.

Decizia privind participarea României la evenimentul din 19 februarie va fi luată în urma discuțiilor cu partenerii americani cu privire la formatul întâlnirii față de țări ca România, care nu sunt membre în acest moment ale Consiliului, dar își doresc să adere în condițiile revizuirii Cartei”, a transmis președintele Nicușor Dan, duminică, pe Facebook.

De ce e România reținută în a participa la Consiliul de Pace

Oana Țoiu (USR), ministra de Externe, a explicat recent, pentru B1 TV, că acest Consiliu, mandatat inițial pentru a rezolva conflictul din Gaza, a fost extins și pentru alte crize, or există pericolul să interfereze cu alte obligații internaționale pe care România și le-a asumat.

„Invitația, așa cum a fost transmisă de SUA, privește și o etapă viitoare care e mult mai… are o un potențial dincolo de conflictul din Gaza. Cum bună parte din misiunea prezentată e similară cu o parte a misiunii pentru care există ONU, suntem mai multe țări, printre care și România, care au cerut clarificări și o punte de dialog cu SUA, astfel încât să clarificăm pașii juridici viitori. Pentru că România, odată ce-și ia angajamentul formal, trebuie să respecte acest angajament”, a declarat ministra Oana Țoiu, pentru B1 TV.

O explicație similară a oferit și președintele Nicușor Dan: „Principalul său obiectiv este stabilizarea situației în Gaza. Cumva este un instrument pe care SUA îl propune pentru punerea în practică a unei rezoluții a Consiliului de Securitate al ONU. Modul în care Carta inițială a acestui organism a fost redactat a ridicat niște probleme și României, și altor state. Imediat ce am primit am început să ne consultăm unii cu alții. Acum am intrat cu toții într-un proces de negociere a acestei Carte ca să fie compatibilă cu alte tratate internaționale”.

