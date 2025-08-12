Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a oferit explicații marți, într-o intervenție pentru emisiunea “Bună, România”, cu Răzvan Zamfir și Radu Buzăianu, despre nominalizarea controversată a lui Ioan Alin Demian, șeful său de cabinet, pentru funcția de administrator provizoriu în Consiliul de Supraveghere Hidroelectrica.

Ce spune ministrul Energiei despre nominalizarea controversată

Cine este Ioan Alin Demian

Ioan Alin Demian nu este doar directorul de cabinet al ministrului Bogdan Ivan, dar îi este și fin.

Despre această propunere, care între timp a fost retrasă, Bogdan Ivan a precizat că a fost făcută în condițiile în care mai multe locuri din Consiliile de Administrație ale companiilor de stat au rămas vacantate:

“În momentul de față situația este în felul următor: la Ministerul Energiei pentru faptul că nu au fost făcute conform cu legislația europeană mai multe numiri în mai multe Consilii de Administrație a mai multor companii, cei de la Comisie au blocat o tranșă de 240 de milioane de euro în momentul plății acum o lună și jumătate. Am demarat procedurile pentru numirea pe 4 ani, conform legislației în vigoare pentru locurile rămase vacante, timp în care s-au vacantat mai multe posturi. Ca să ai 7 voturi să poți să iei o decizie ai posibilitatea să numești temporar pe două luni de zile sau pe cinci luni de zile, dar am pus două luni, pe anumiți oameni temporar care îndeplinesc condițiile conform Agenției de Monitorizare a companiilor publice care sunt fie angajați ai Ministerului, fie din afara Ministerului, care temporar să ocupe pozițiile astea”.

Bogdan Ivan nu vede nicio problemă că Ioan Alin Demian îi este fin: “Am zeci de fini. La mine în Ardeal o să vă invit chiar să vedeți cum e tradiția acolo….”

De asemenea, ministrul Energiei este convins că Ioan Alin Demian are competențele necesare pentru a ocupa funcția în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica, deși în trecut a avut atribuții de viceprimar la nivelul comunei Coșbuc.

“Pe tot ce înseamnă zona de relație directă cu administrația publică locală atât din acest județ, cât și din alte județe din România, înțelege ce înseamnă mecanisme de finanțare, relația cu președinți de Consilii Județene, blocaje care apar în programe de finanțare. Omul ăsta înțelege administrație, le urmărește și se ocupă de ele”.

notează că Bogdan Ivan l-a nășit, la nuntă, pe Ioan Alin Demian, în 2017.

Ioan Alin Demian este directorul de cabinet al ministrului Bogdan Ivan. El l-a urmat pe Bogdan Ivan la București imediat ce a fost numit ministru al Cercetării, Inovării și Digitalizării, în 2023. A fost consilier personal, iar mai apoi, a ajuns directorul de cabinet al lui Bogdan Ivan, notează sursa citată.

Anterior, Alin Ioan Demian a fost viceprimar, administrator public al comunei Coșbuc și consilier județean. Din 2017, Alin Ioan Demian este și finul ministrului Bogdan Ivan, scrie Ziarul Bistrițeanul. Demian mai este membru al Consiliului de Administrație al Poștei Române și al Societății Naționale de Radiocomunicații.

După ce cazul a ajuns în presă, Bogdan Ivan a anunțat că a decis retragerea nominalizării lui Alin Ioan Demian în funcția de administrator provizoriu în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica.

În urmă cu câteva săptămâni, Bogdan Ivan a dezvăluit că în Societatea de Administrare a Participanților în Energie (SAPE), companie a statului, membrii Consiliului de Administrație primesc „ de femeie” – 10% în plus la indemnizație – chiar dacă nu sunt femei. Condiția e să fie totuși cel puțin o femeie în consiliu. Ministrul a precizat că a trimis Corpul de Control la companie, pentru a-i verifica pe manageri.