Criza politică deschisă după retragerea sprijinului PSD pentru Guvernul condus de Ilie Bolojan produce reacții tot mai dure. Diana Iovanovici-Șoșoacă a anunțat că partidul său refuză orice negociere și nu va susține nicio nouă majoritate.

De ce respinge S.O.S. România orice discuție politică

Lidera formațiunii a publicat un mesaj dur, adresat atât premierului Ilie Bolojan, cât și principalelor partide parlamentare. Ea a acuzat , PSD, USR și UDMR că au acționat împotriva intereselor României.

„S.O.S. România nu negociază cu trădătorii României și românilor! Nu votează cu trădătorii neamului românesc!”, a transmis Diana Iovanovici-Șoșoacă.

Mesajul indică faptul că parlamentarii partidului nu vor intra la consultări și nu vor susține nicio formulă de guvernare construită în actualul context politic.

Ce avertisment a transmis către rivalii politici

Declarațiile au continuat într-un registru radical, lidera S.O.S. România susținând că nu mai dorește niciun contact cu reprezentanții partidelor aflate în negocieri. În același mesaj, ea a atacat și presa.

„Nu mă mai sunați, nu îmi mai sunați parlamentarii! Nu vă urez decât să vă dea Dumnezeu înmiit răul pe care l-ați făcut poporului român!”, a mai declarat Șoșoacă, potrivit stiripesurse.ro. Tonul folosit arată cât de tensionat a devenit climatul politic după ruperea relațiilor dintre PSD și actualul .

Cum complică această poziție formarea unei majorități

Situația din Parlament rămâne fragilă, iar cifrele nu oferă încă o soluție clară pentru instalarea rapidă a unui nou cabinet. PNL, USR și UDMR nu ating singure pragul de 233 de voturi necesar unei majorități funcționale.

În același timp, nici o eventuală combinație între PSD și AUR nu ar garanta, de una singură, o susținere stabilă. Din acest motiv, voturile partidelor mici și ale parlamentarilor neafiliați capătă o miză importantă.

Refuzul exprimat de S.O.S. România reduce opțiunile de negociere și face mai dificilă conturarea unei formule guvernamentale rapide.

Partidele parlamentare sunt așteptate să înceapă pentru identificarea unei noi majorități. În paralel, președintele României va avea un rol esențial în desemnarea viitorului premier sau în menținerea actualului Executiv.