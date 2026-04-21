Un bărbat din Bistrița a ajuns la spital în comă, iar soția sa a fost internată cu mai multe traumatisme, după ce ambii au căzut pe scările rulante ale unui pasaj din centrul orașului.

Ce au povestit martorii

Bărbatul de 73 de ani și soția sa, în vârstă de 71 de ani, se aflau în zona pieței centrale din Bistrița și ar fi vrut să coboare pe scara rulantă, prin pasajul subteran.

„A vrut să coboare scările și s-a împiedicat, când s-a împiedicat, bărbată-su a vrut să o ia, s-a împiedicat, banda mergea în continuare și a căzut a doua oară el și a fost gata, s-a lovit la cap”, a povestit o femeie, martor la ce s-a întâmplat.

Oamenii din jur au sunat imediat la 112.

„S-au împiedicat unul de altul și domnul ar fi dat cu capul de marginea scărilor rulante”, a mai povestit o femeie, potrivit .

Autoritățile spun că scările rulante nu au nicio problemă tehnică

„Atât scările cât și întregul ansamblu are toate autorizațiile necesare și nu am avut niciun fel de problemă”, a declarat Mihai Ruști, purtător de cuvânt Primăria Bistrița.

Bărbatul e în comă la spital, iar femeia a fost și ea internată cu mai multe traumatisme, fiind acum în stare stabilă.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală.