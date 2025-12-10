Premierul Ilie Bolojan a explicat în cadrul emisiunii News Pass, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV, care sunt condițiile prin care șefii de instituții își pot păstra sau crește salariile și indemnizațiile. Premierul a subliniat că remunerarea trebuie să fie bazată pe o performanță reală și concretă.

Întrebat despre situația de la (CNAB), și anume, că reprezentanții Ministerului Transporturilor au votat creșterea indemnizațiilor pentru membri, premierul a spus că nu ar avea nimic împotrivă ca aceste bonusuri să se ia pe bună dreptate, pe realizări, nu pe participarea la câte o ședință.

Ce criterii de performanță trebuie să îndeplinească șefii de instituții

Bolojan pune accent pe necesitatea unei remunerații bazate pe performanță reală. El a dat exemplul Aeroportului Otopeni și a detaliat ce ar însemna un criteriu clar de performanță.

„Aici sunt două aspecte. Să ai o indemnizație de bun-simț, care are o legătură cu performanțele tale, iar dacă ai performanțe mari, n-ai decât să îți iei bonusul de performanță, dar performanțe mari înseamnă niște realizări. Și mi-ați spus de Aeroportul Otopeni. Gândiți-vă că dacă ar fi niște criterii de performanță ca să crești conectivitatea României către, nu știu, 5 direcții în următorii 2-3 ani de zile, să faci mai multe zboruri directe transatlantice, să legi Bucureștiul de principalele centre economice ale Asiei, înseamnă niște indicatori de performanță.

Dacă doar să participi la ședință o dată pe lună este un indicator de performanță și să n-ai prăpăd, de ăsta te lipsești. Dacă un indicator de performanță înseamnă că într-un anumit număr de ani să faci un terminal nou, care să însemne o capacitate de a deservi oamenii mult mai bună, asta înseamnă indicator de performanță.”, a explicat premierul.

Care este poziția premierului față de indemnizațiile pentru manageri

Bolojan a subliniat că nu se opune salariilor mari pentru manageri, dacă acestea sunt justificate de rezultate concrete:

„Și dacă aceste lucruri se respectă și se vede că în fiecare an se face un pas pentru asta, eu nu am nimic împotrivă ca oamenii de acolo sau din alte structuri să primească o indemnizație bună.

Dacă Romgaz are un proiect în care contribuie cu 2 miliarde de euro la exploatarea gazului din Marea Neagră, alături de OMV, și România, din 2027, va avea o producție suplimentară de gaze care va asigura independența energetică, înseamnă că managerii care duc aceste proiecte până la capăt trebuie plătiți bine.”, a mai spus .

În același timp, el a avertizat împotriva situațiilor în care salariile și bonusurile cresc fără o justificare reală:

„Dar dacă nu faci nimic, dacă stai tot timpul cu mâna întinsă, dacă generezi pierderi, dacă doar îți bați joc de serviciile tale, atunci să mai dai și bonusuri de performanță, să mai și ridici indemnizații, nu este în regulă.”, a conchis Bolojan.