B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ilie Bolojan a anunțat condițiile prin care șefii de instituții își vor putea crește indemnizațiile: “Asta înseamnă indicator de performanță” (VIDEO)

Ilie Bolojan a anunțat condițiile prin care șefii de instituții își vor putea crește indemnizațiile: “Asta înseamnă indicator de performanță” (VIDEO)

Ana Maria
10 dec. 2025, 22:14
Ilie Bolojan a anunțat condițiile prin care șefii de instituții își vor putea crește indemnizațiile: “Asta înseamnă indicator de performanță” (VIDEO)
Sursa foto: Facebook / @Guvernul României
Cuprins
  1. Ce criterii de performanță trebuie să îndeplinească șefii de instituții
  2. Care este poziția premierului față de indemnizațiile pentru manageri

Premierul Ilie Bolojan a explicat în cadrul emisiunii News Pass, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV, care sunt condițiile prin care șefii de instituții își pot păstra sau crește salariile și indemnizațiile. Premierul a subliniat că remunerarea trebuie să fie bazată pe o performanță reală și concretă.

Întrebat despre situația de la Compania Națională Aeroporturi București (CNAB), și anume, că reprezentanții Ministerului Transporturilor au votat creșterea indemnizațiilor pentru membri, premierul a spus că nu ar avea nimic împotrivă ca aceste bonusuri să se ia pe bună dreptate, pe realizări, nu pe participarea la câte o ședință.

Ce criterii de performanță trebuie să îndeplinească șefii de instituții

Bolojan pune accent pe necesitatea unei remunerații bazate pe performanță reală. El a dat exemplul Aeroportului Otopeni și a detaliat ce ar însemna un criteriu clar de performanță.

„Aici sunt două aspecte. Să ai o indemnizație de bun-simț, care are o legătură cu performanțele tale, iar dacă ai performanțe mari, n-ai decât să îți iei bonusul de performanță, dar performanțe mari înseamnă niște realizări. Și mi-ați spus de Aeroportul Otopeni. Gândiți-vă că dacă ar fi niște criterii de performanță ca să crești conectivitatea României către, nu știu, 5 direcții în următorii 2-3 ani de zile, să faci mai multe zboruri directe transatlantice, să legi Bucureștiul de principalele centre economice ale Asiei, înseamnă niște indicatori de performanță.

Dacă doar să participi la ședință o dată pe lună este un indicator de performanță și să n-ai prăpăd, de ăsta te lipsești. Dacă un indicator de performanță înseamnă că într-un anumit număr de ani să faci un terminal nou, care să însemne o capacitate de a deservi oamenii mult mai bună, asta înseamnă indicator de performanță.”, a explicat premierul.

Care este poziția premierului față de indemnizațiile pentru manageri

Bolojan a subliniat că nu se opune salariilor mari pentru manageri, dacă acestea sunt justificate de rezultate concrete:

„Și dacă aceste lucruri se respectă și se vede că în fiecare an se face un pas pentru asta, eu nu am nimic împotrivă ca oamenii de acolo sau din alte structuri să primească o indemnizație bună.

Dacă Romgaz are un proiect în care contribuie cu 2 miliarde de euro la exploatarea gazului din Marea Neagră, alături de OMV, și România, din 2027, va avea o producție suplimentară de gaze care va asigura independența energetică, înseamnă că managerii care duc aceste proiecte până la capăt trebuie plătiți bine.”, a mai spus premierul.

În același timp, el a avertizat împotriva situațiilor în care salariile și bonusurile cresc fără o justificare reală:

„Dar dacă nu faci nimic, dacă stai tot timpul cu mâna întinsă, dacă generezi pierderi, dacă doar îți bați joc de serviciile tale, atunci să mai dai și bonusuri de performanță, să mai și ridici indemnizații, nu este în regulă.”, a conchis Bolojan.

Tags:
Citește și...
Bugetul pe 2026 va fi gata abia la final de ianuarie. Explicațiile premierului Bolojan (VIDEO)
Politică
Bugetul pe 2026 va fi gata abia la final de ianuarie. Explicațiile premierului Bolojan (VIDEO)
Cine va fi noul ministru al Apărării? Ilie Bolojan: „Sper să se vină cu o astfel de propunere” (VIDEO)
Politică
Cine va fi noul ministru al Apărării? Ilie Bolojan: „Sper să se vină cu o astfel de propunere” (VIDEO)
Bolojan, anunț despre coagularea forțelor de dreapta. „Fără reformare, partidele nu vor recâștiga încrederea românilor” (VIDEO)
Politică
Bolojan, anunț despre coagularea forțelor de dreapta. „Fără reformare, partidele nu vor recâștiga încrederea românilor” (VIDEO)
Bolojan: Toate autoritățile trebuie să reducă din cheltuieli. E o formă de respect și de solidaritate minimă cu cetățenii țării noastre (VIDEO)
Politică
Bolojan: Toate autoritățile trebuie să reducă din cheltuieli. E o formă de respect și de solidaritate minimă cu cetățenii țării noastre (VIDEO)
Răspunsul lui Bolojan, întrebat dacă mai rămân facilitățile la taxe locale pentru persoanele cu handicap: „Consider că fiecare cetățean trebuie să contribuie” (VIDEO)
Politică
Răspunsul lui Bolojan, întrebat dacă mai rămân facilitățile la taxe locale pentru persoanele cu handicap: „Consider că fiecare cetățean trebuie să contribuie” (VIDEO)
Ilie Bolojan: „Nu mai creștem taxele, dar e nevoie de disciplină bugetară”. Ce înseamnă acest lucru, în viziunea premierului (VIDEO)
Politică
Ilie Bolojan: „Nu mai creștem taxele, dar e nevoie de disciplină bugetară”. Ce înseamnă acest lucru, în viziunea premierului (VIDEO)
Reacția lui Bolojan la protestul organizat în fața CSM, după documentarul Recorder: „Nu am văzut acest film. Văd emoția care a fost creată”. Ce măsuri a anunțat premierul (VIDEO)
Politică
Reacția lui Bolojan la protestul organizat în fața CSM, după documentarul Recorder: „Nu am văzut acest film. Văd emoția care a fost creată”. Ce măsuri a anunțat premierul (VIDEO)
Bolojan vrea înghețarea salariului minim. Care sunt argumentele premierului și când va fi luată o decizie (VIDEO)
Politică
Bolojan vrea înghețarea salariului minim. Care sunt argumentele premierului și când va fi luată o decizie (VIDEO)
Ovidiu Vanghele: „Reacția lui Nicușor Dan la documentarul Recorder m-a scos din sărite. Mi se pare că vine dintr-o beznă a minții”. Ce-i reproșează jurnalistul președintelui (VIDEO)
Politică
Ovidiu Vanghele: „Reacția lui Nicușor Dan la documentarul Recorder m-a scos din sărite. Mi se pare că vine dintr-o beznă a minții”. Ce-i reproșează jurnalistul președintelui (VIDEO)
Reacția lui Ilie Bolojan, după apariția materialului Recorder: „Am primit informații despre acest documentar”. Ce a ținut să le transmită magistraților
Politică
Reacția lui Ilie Bolojan, după apariția materialului Recorder: „Am primit informații despre acest documentar”. Ce a ținut să le transmită magistraților
Ultima oră
23:53 - Vortexul polar se slăbește rapid în acest final de an. Ce schimbări atmosferice anunță meteorologii pentru Europa
23:51 - Emil Rengle și Alejandro Fernandez se căsătoresc: „Vom avea două evenimente”
23:25 - Analiza lui CTP despre documentarul Recorder „Justiția capturată”: „Filmul îți cade în cap la final ca o lespede”
23:23 - Curtea de Apel București anunță o conferință extraordinară de presă după documentarul Recorder. Ce răspunsuri pregătește instanța pentru opinia publică
22:54 - Bugetul pe 2026 va fi gata abia la final de ianuarie. Explicațiile premierului Bolojan (VIDEO)
22:39 - Descoperire rară în fauna României. O specie dispărută din România a fost observată în Hunedoara
22:37 - Cine va fi noul ministru al Apărării? Ilie Bolojan: „Sper să se vină cu o astfel de propunere” (VIDEO)
22:32 - Bolojan, anunț despre coagularea forțelor de dreapta. „Fără reformare, partidele nu vor recâștiga încrederea românilor” (VIDEO)
22:08 - Bolojan: Toate autoritățile trebuie să reducă din cheltuieli. E o formă de respect și de solidaritate minimă cu cetățenii țării noastre (VIDEO)
21:56 - Curtea de Apel reacționează la interviul Recorder. Ce acuzații îi aduc judecătorului Laurențiu Beșu, care a apărut în documentar