Premierul Ilie Bolojan (PNL) a declarat că, în opinia lui, salariul minim ar trebui să rămână la fel și la anul. Totuși, o decizie finală în această privință va fi luată săptămâna viitoare. Evident, patronatele salariului minim, iar sindicatele acestuia.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Ce a spus premierul despre negocierile de azi

Întrebat cum vede declarațiile sindicaliștilor, care-l acuzau că urăște salariații, Bolojan a răspuns: „Sunt exprimări pe care oamenii le pot face. Azi am avut un Consiliul Tripartit în care, alături de reprezentanții sindicatelor, au participat cei ai Guvernului și ai patronatelor, în care subiectul principal a fost salariul minim pentru anul următor. Sunt două ipoteze de lucru: să se facă o creștere a salariului minim sau să rămâne cel de anul acesta, în contextul în care salariile în sectorul public au fost plafonate. Niciuna dintre soluții n-are doar avantaje sau de avantaje. Fiecare are efecte pozitive sau negative”.

Premierul a explicat apoi că, într-adevăr, sunt oameni care au nevoie de creșteri de salarii pentru a face față cheltuielilor curente. Pe de altă parte, „reprezentanții patronatelor au argumentat că sunt sectoare întregi la limita de rentabilitate”.

Argumentele lui Bolojan pentru menținerea actualului salariu minim

„O creștere a salariului minim ar putea să afecteze alte salarii. Deci concluzia pe care am tras-o e că între cele două poziții divergente (…) vom lua o decizie săptămâna viitoare, așa încât înainte de sărbători să avem o Ordonanță care să clarifice ce regulă se va aplica de anul viitor.

Personal, având în vedere constrângerile economice pe care le avem, cu toate argumentele într-o parte sau alta, opțiunea mea e să susținem o menținere a salariului minim la nivelul acestui an. Așa evităm complicații date de plafonările salariilor din sectorul public și de realitățile economice din anumite sectoare”, a mai afirmat premierul Ilie Bolojan.