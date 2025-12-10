B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Bolojan vrea înghețarea salariului minim. Care sunt argumentele premierului și când va fi luată o decizie (VIDEO)

Bolojan vrea înghețarea salariului minim. Care sunt argumentele premierului și când va fi luată o decizie (VIDEO)

Traian Avarvarei
10 dec. 2025, 21:13
Bolojan vrea înghețarea salariului minim. Care sunt argumentele premierului și când va fi luată o decizie (VIDEO)
Premierul Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: captură video B1 TV

Premierul Ilie Bolojan (PNL) a declarat că, în opinia lui, salariul minim ar trebui să rămână la fel și la anul. Totuși, o decizie finală în această privință va fi luată săptămâna viitoare. Evident, patronatele vor înghețarea salariului minim, iar sindicatele creșterea acestuia.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Ce a spus premierul despre negocierile de azi

Întrebat cum vede declarațiile sindicaliștilor, care-l acuzau că urăște salariații, Bolojan a răspuns: „Sunt exprimări pe care oamenii le pot face. Azi am avut un Consiliul Tripartit în care, alături de reprezentanții sindicatelor, au participat cei ai Guvernului și ai patronatelor, în care subiectul principal a fost salariul minim pentru anul următor. Sunt două ipoteze de lucru: să se facă o creștere a salariului minim sau să rămâne cel de anul acesta, în contextul în care salariile în sectorul public au fost plafonate. Niciuna dintre soluții n-are doar avantaje sau de avantaje. Fiecare are efecte pozitive sau negative”.

Premierul a explicat apoi că, într-adevăr, sunt oameni care au nevoie de creșteri de salarii pentru a face față cheltuielilor curente. Pe de altă parte, „reprezentanții patronatelor au argumentat că sunt sectoare întregi la limita de rentabilitate”.

Argumentele lui Bolojan pentru menținerea actualului salariu minim

„O creștere a salariului minim ar putea să afecteze alte salarii. Deci concluzia pe care am tras-o e că între cele două poziții divergente (…) vom lua o decizie săptămâna viitoare, așa încât înainte de sărbători să avem o Ordonanță care să clarifice ce regulă se va aplica de anul viitor.

Personal, având în vedere constrângerile economice pe care le avem, cu toate argumentele într-o parte sau alta, opțiunea mea e să susținem o menținere a salariului minim la nivelul acestui an. Așa evităm complicații date de plafonările salariilor din sectorul public și de realitățile economice din anumite sectoare”, a mai afirmat premierul Ilie Bolojan.

Tags:
Citește și...
Bolojan: Toate autoritățile trebuie să reducă din cheltuieli. E o formă de respect și de solidaritate minimă cu cetățenii țării noastre (VIDEO)
Politică
Bolojan: Toate autoritățile trebuie să reducă din cheltuieli. E o formă de respect și de solidaritate minimă cu cetățenii țării noastre (VIDEO)
Răspunsul lui Bolojan, întrebat dacă mai rămân facilitățile la taxe locale pentru persoanele cu handicap: „Consider că fiecare cetățean trebuie să contribuie” (VIDEO)
Politică
Răspunsul lui Bolojan, întrebat dacă mai rămân facilitățile la taxe locale pentru persoanele cu handicap: „Consider că fiecare cetățean trebuie să contribuie” (VIDEO)
Ilie Bolojan: „Nu mai creștem taxele, dar e nevoie de disciplină bugetară”. Ce înseamnă acest lucru, în viziunea premierului (VIDEO)
Politică
Ilie Bolojan: „Nu mai creștem taxele, dar e nevoie de disciplină bugetară”. Ce înseamnă acest lucru, în viziunea premierului (VIDEO)
Reacția lui Bolojan la protestul organizat în fața CSM, după documentarul Recorder: „Nu am văzut acest film. Văd emoția care a fost creată”. Ce măsuri a anunțat premierul (VIDEO)
Politică
Reacția lui Bolojan la protestul organizat în fața CSM, după documentarul Recorder: „Nu am văzut acest film. Văd emoția care a fost creată”. Ce măsuri a anunțat premierul (VIDEO)
Ovidiu Vanghele: „Reacția lui Nicușor Dan la documentarul Recorder m-a scos din sărite. Mi se pare că vine dintr-o beznă a minții”. Ce-i reproșează jurnalistul președintelui (VIDEO)
Politică
Ovidiu Vanghele: „Reacția lui Nicușor Dan la documentarul Recorder m-a scos din sărite. Mi se pare că vine dintr-o beznă a minții”. Ce-i reproșează jurnalistul președintelui (VIDEO)
Reacția lui Ilie Bolojan, după apariția materialului Recorder: „Am primit informații despre acest documentar”. Ce a ținut să le transmită magistraților
Politică
Reacția lui Ilie Bolojan, după apariția materialului Recorder: „Am primit informații despre acest documentar”. Ce a ținut să le transmită magistraților
Prima reacție a lui Ilie Bolojan, după ce CCR a amânat legea pensiilor speciale. Ce a anunțat premierul
Politică
Prima reacție a lui Ilie Bolojan, după ce CCR a amânat legea pensiilor speciale. Ce a anunțat premierul
Diana Buzoianu a prezentat concluziile raportului în cazul crizei apei din Prahova. Primele demiteri și măsurile luate de ministrul Mediului (VIDEO)
Politică
Diana Buzoianu a prezentat concluziile raportului în cazul crizei apei din Prahova. Primele demiteri și măsurile luate de ministrul Mediului (VIDEO)
Nicușor Dan, reacție de ultimă oră după documentarul Recorder. Ce spune șeful statului după ce a văzut „Justiție capturată”
Politică
Nicușor Dan, reacție de ultimă oră după documentarul Recorder. Ce spune șeful statului după ce a văzut „Justiție capturată”
Manole: „Ministerul Muncii susține creșterea salariului minim, impactul pe buget ar fi chiar pozitiv”. Răspunsul său, întrebat ce va face PSD dacă premierul decide, totuși, înghețarea salariului minim (VIDEO)
Politică
Manole: „Ministerul Muncii susține creșterea salariului minim, impactul pe buget ar fi chiar pozitiv”. Răspunsul său, întrebat ce va face PSD dacă premierul decide, totuși, înghețarea salariului minim (VIDEO)
Ultima oră
22:08 - Bolojan: Toate autoritățile trebuie să reducă din cheltuieli. E o formă de respect și de solidaritate minimă cu cetățenii țării noastre (VIDEO)
21:56 - Curtea de Apel reacționează la interviul Recorder. Ce acuzații îi aduc judecătorului Laurențiu Beșu, care a apărut în documentar
21:48 - Răspunsul lui Bolojan, întrebat dacă mai rămân facilitățile la taxe locale pentru persoanele cu handicap: „Consider că fiecare cetățean trebuie să contribuie” (VIDEO)
21:37 - Ilie Bolojan: „Nu mai creștem taxele, dar e nevoie de disciplină bugetară”. Ce înseamnă acest lucru, în viziunea premierului (VIDEO)
21:22 - Reacția lui Bolojan la protestul organizat în fața CSM, după documentarul Recorder: „Nu am văzut acest film. Văd emoția care a fost creată”. Ce măsuri a anunțat premierul (VIDEO)
21:01 - Ziua ideală pentru rezervarea biletului de avion. Când este cu adevărat cel mai avantajos să cumperi bilete
21:01 - Defecțiune misterioasă în Rusia. Sute de mașini Porsche, blocate fără avertisment. Ce se întâmplă, de fapt
20:47 - Protest la CSM, după documentarul Recorder: „Justiție, nu mafie!”. Manifestanții cer demisii (VIDEO)
20:30 - Furie pe străzile Bulgariei. Mii de oameni protestează, iar autoritățile se pregătesc pentru violențe. Este anticipat drept cel mai mare protest după 1990
20:15 - Doi bărbați au făcut o parcare în albia râului Argeșel. Cum au fost descoperite lucrările neautorizate și ce măsuri au fost luate (FOTO)