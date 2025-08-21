B1 Inregistrari!
Bolojan, despre schimbările la Pilonul 2 de pensii: Guvernul nu va lua nimic. Românii vor avea garanția că vor primi banii în siguranță, predictibil, într-o formă eșalonată

Bolojan, despre schimbările la Pilonul 2 de pensii: Guvernul nu va lua nimic. Românii vor avea garanția că vor primi banii în siguranță, predictibil, într-o formă eșalonată

Traian Avarvarei
21 aug. 2025, 22:57
Bolojan, despre schimbările la Pilonul 2 de pensii: Guvernul nu va lua nimic. Românii vor avea garanția că vor primi banii în siguranță, predictibil, într-o formă eșalonată
Premierul Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan (PNL) a declarat, joi, că regulile privind Pilonul 2 de pensii trebuiau modificate de acum vreo 17 ani. Schimbările nu mai puteau fi amânate deoarece reforma e necesară pentru accederea noastră în OCDE. Premierul a mai spus că statul nu se folosește de banii oamenilor din Pilonul 2, ci schimbările sunt menite să le ofere cetățenilor garanția că banii acumulați vor fi plătiți în siguranță, într-o formă eșalonată.

Cuprins

  • De ce acum modificările la Pilonul 2 de pensii
  • Ce a spus Bolojan despre modificările la Pilonul 2 de pensii

De ce acum modificările la Pilonul 2 de pensii

„În primul rând, Pilonul II de pensii mi-a căzut în brațe, dacă pot să spun așa, pentru că această lege trebuia promovată de vreo 17 ani. Din păcate, a fost amânată, iar la începutul lunii septembrie exista un comitet care evaluează România din punct de vedere al accederii țării noastre în Organizația pentru Cooperare şi Dezvoltarea Economică, ceea ce ne-ar asigura împrumuturi mai ieftine, dobânzi mai mici şi o poziţionare economică mult mai bună. A trebuit să atacăm și acest subiect, și practic, lucruri care nu au fost rezolvate au trebuit puse acum pe tapet”, a declarat Ilie Bolojan, pentru Observator News.

Acesta a mai afirmat că Guvernul a propus Parlamentului un proiect de lege, pe care parlamentarii vor avea posibilitatea să-l modifice dacă doresc.

Bolojan a insistat că Guvernul nu va lua banii românilor din Pilonul 2.

Ce a spus Bolojan despre modificările la Pilonul 2 de pensii

„Banii vor putea fi achitaţi în siguranța, predictibil, pe durata vârstei de pensionare, dar așa cum acești bani se adună treptat-treptat, lună de lună, ei sunt gândiţi să fie plătiți tot într-o formă eșalonată şi, faţă de ceea ce s-a propus inițial, astăzi am aprobat un proiect care creşte pragul de retragere de la 25 la 30% imediat şi scurtează perioada de eșalonare de la 10 ani de zile la 8 ani de zile. Asta înseamnă că aceste măsuri asigură anii următori predictibilitate pentru plata acestei componente. (…)

Statului nu foloseşte nici într-un fel. Foloseşte, în primul rând, cetăţenilor pentru că au garanţia, toţi, nu doar unu, doi sau nu doar cei într-o situaţie de criză care şi-ar putea retrage toţi banii, ceea ce ar duce la probleme de plată pentru ceilalţi cetăţeni, deci la o funcţionare predictibilă a acestui sistem de pensii şi, de asemenea, prin propunerea de lege pe care o vom face peste două săptămâni vom scădea comisioanele firmelor care administrează aceste fonduri de pensii în aşa fel încât mai mulţi bani să rămână în contul cetăţeanului”, a mai explicat premierul Ilie Bolojan, pentru Observator News.

