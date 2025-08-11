Premierul Ilie Bolojan (PNL) a declarat că proiectul de lege privind pensiile private, care a stârnit multe în ultimele zile, nu va confisca banii oamenilor din Pilonul 2, ci doar va reglementa modul în care aceștia își pot retrage banii, după un model aplicat în statele europene. Bolojan a precizat că proiectul de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și că zilele următoare vor mai exista încă două dezbateri.

Cuprins

Ce prevede proiectul privind pensiile private, potrivit explicațiilor lui Bolojan

„Luând modelul din toate țările europene, și aici sunt niște date care nu pot fi contestate, ASF-ul a venit cu propunerea ca atunci când ajungi în această situație să poți să scoți 25% din bani dacă dorești, iar diferența să o distribui pe următorii zece ani. S-au luat zece ani de zile, în așa fel încât să se acopere durata de viață medie în România”, a declarat Ilie Bolojan, la Antena 3 CNN.

Premierul a mai explicat că acest proiect de lege încearcă să evite situația în care, după 2030, când așa-zișii „decreței” vor începe să iasă în număr foarte mare la pensie, „să nu ne trezim cu niște , care să strice practic toată componenta de pensii gestionate privat”.

De asemenea, acesta a argumentat că modificările sunt jalon pentru aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Premierul a mai precizat că Guvernul nu-și va asuma răspunderea, ci proiectul de lege va urma calea firească în Parlament.

Ce asigurări a dat Bolojan legat de proiectul privind pensiile private

„Guvernul nu confiscă niciun ban, nu folosește niciun ban, doar că în acest proiect se propune ca, la fel cum banii se colectează eșalonat și sunt dedicați unei completări a pensiei pe care o asigură statul, și după ce se ajunge să beneficiezi de pensie, să poți într-adevăr să iei 25% – asta este media din prevederile din toate țările Uniunii Europene, iar diferența sau poți să-ți prevezi toată suma eșalonată”, a mai declarat Ilie Bolojan, la Antena 3, potrivit