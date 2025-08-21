Guvernul se reunește în ședința săptămânală. Legea pensiilor din Pilonul II pe agenda ședinței

Controversatul proiect de lege privind plata a fost repus pe ordinea de zi a ședinței de convocată de Ilie Bolojan. Reuniunea a fost progamată pentru ora 11.00.

Cuprins:

Guvernul aprobă regulile de plată pentru pensiile private

Ce propune legea inițiată de ASF privind Pilonul II

Ce mai prevede actul normativ referitor la plată

Alte proiecte normative de pe ordinea de zi

Guvernul aprobă regulile de plată pentru pensiile private

Deși inițiativa, care va interzice românilor să-și retragă întreaga sumă într-o singură tranșă a strânit reacții de indignare, mulți declarându-se în dezacord cu intențiile guvernului, Ilie Bolojan insistă cu acest proiect. Actul normativ este inițiat de ASF, instituție care se bucură de un nivel foarte scăzut de încredere în rândul populației din cauza scandalurilor în care a fost implicată.

Conform proiectului, plata pensiilor private se va realiza prin intermediul unor fonduri special constituite în acest scop, care vor fi administrate de societăţi specializate, autorizate de . Proiectul stabileşte reguli privind înfiinţarea şi autorizarea fondurilor de plată a pensiilor private.

Trebuie spus că ASF este una dintre cele mai controversate instituții de stat, de numele căreia se leagă numeroase scandaluri. ASF, a cărei atribuții vizează monitorizarea și reglementarea pieței asigurărilor, este considerată responsabilă pentru cele mai răsunătoare falimente de pe piața asigurărilor RCA. Sub ochii indulgenți ai reprezentanților instituției, în ultimii ani, au falimentat nu unul, ci trei dintre asigurătorii lideri de piață.

Este vorba despre Astra Asigurări, Carpatica Asig, City Insurance și Euroins ale căror falimente au dus la o explozie a prețurilor pentru asigurările auto obligatorii și la perturbări importante în piață.

Ce propune legea inițiată de ASF

În acest condiții, având în vedere antecedentele, este normal și logic ca românii să nu aibă încredere că ASF se va îngriji de pensiile lor mai bine decât a făcut-o în cazul asigurărilor RCA. Drept care, având această teamă este normal să-și dorească să retragă banii cât mai repede, după pensionare pentru a evita pierderea fondurilor.

În cazul în care un fond de pensii din Pilonul II se confruntă cu probleme de natură financiară legea garantează beneficiarilor doar recuperarea contribuțiilor depuse, nu și a profitului realizat, măcar parțial.

În privinţa modului de organizare şi funcţionare a sistemului de plată a pensiei private, proiectul de lege propune, ţinând cont de aspecte precum:

delimitarea activităţilor specifice fazei de acumulare şi celei de plată a pensiilor, gradul mare de acoperire a sistemului de pensii administrate privat (Pilonul 2 avea, în luna februarie 2025, peste 8,3 milioane de participanţi)

gradul relativ redus de conştientizare cu privire la deţinerea calităţii de participant în Pilonul 2, valoarea medie a conturilor individuale de pensii, importanţa existenţei unei opţiuni care să garanteze membrului fondului de plată că va beneficia de rambursarea integrală a fondurilor acumulate în contul său de pensie, etc.

Pentru a contrabalansa gradul redus de conştientizare existent în rândul populaţiei cu privire la deţinerea calităţii de participant în Pilonul 2 de pensii, în etapa premergătoare îndeplinirii condiţiilor de pensionare pentru limită de vârstă sunt instituite obligaţii de informare în sarcina administratorilor de fonduri de pensii.

Ce prevede actul normativ referitor la plată

Proiectul stabilește suma minimă necesară pentru dobândirea unei pensii private, prin , respectiv pentru transferul activului personal al participantului către un fond de plată. Valoarea aceseia trebuie să fie de 12 ori valoarea indemnizaţiei sociale stabilite pentru pensionarii din sistemul public de pensii.

„Valoarea activului personal care se situează sub pragul menţionat este plătită direct de către administrator către participant, sub formă de plată unică sau plăţi eşalonate pe maximum 5 ani, în baza cererii formulate de acesta din urmă”, se arată în expunerea de motive a actului normativ.

Alte proiecte normative de pe ordinea de zi

În şedinţa de joi, Guvernul va mai aproba un proiect de ordonanţă referitor la prorogarea unor termene prevăzute de Legea 226/2023 privind aplicarea unor tarife rutiere pe reţeaua de drumuri naţionale din România. Sunt avute în vedere termenele aplicate la intrarea în vigoare a noii roviniete, a tarifului TollRo şi a noului sistem SETRE România (STRR), precum şi cele aferente abrogării reglementării actuale privind rovinieta (OG nr. 15/2002). Acestea urmează să fie prorogate până la data de 1 iulie 2026.

Printr-o hotărâre va fi aprobată plata contribuţiei voluntare a României către Fondul voluntar al NATO privind Pachetul de Asistenţă Cuprinzătoare pentru Ucraina (NATO – Ukraine Comprehensive Assistance Package Trust Fund). Valoarea acestei contribuții va fi de 33.025 USD.

Executivul ar urma să aprobe şi un proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea HG nr. 556/2006 privind stabilirea datei de la care se eliberează paşapoarte simple temporare, precum şi a formei şi conţinutului acestora, precum şi pentru modificarea HG nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulaţie paşapoartele electronice, precum şi a formei şi conţinutului acestora.

Printr-o altă hotărâre, Guvernul ar urma să aprobe deschiderea punctului de trecere a frontierei de stat şi a punctului vamal de frontieră pe Aeroportul Tuzla.

Totodată va fi suplimentat bugetul Secretariatului General al Guvernului pentru Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Executivului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2025.