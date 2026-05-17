Premierul interimar Ilie Bolojan (PNL) a primit cadou un carnețel „#JeSuisBolo”, cu sprânceană încruntată, la Târgul Gaudeamus din Oradea.

Carnețelul cu sprânceană, vedeta unui târg de carte

scrie că astfel de carnețele au fost scoase de editura orădeană Bookbite și sunt date cadou la cumpărături de minimum 100 de lei. De asemenea, astfel de carnețele pot fi cumpărate separat, la prețul de 50 de lei.

Pe copertă apare și mesajul „#JeSuisBolo”, pe lângă sprânceana încruntată.

În interior e scrisă și o poezie reinterpretată: „Bate vânt de la Orade, ce de cititori, măi bade! / Bate vânt de art nouveau / Nealcoș centru, vă zic io! / Trimis-u-mi-o badea carte / Pân’ pasaj pă la Orade, / Io nu i-am trimis ’napoi / Fiindcă-i șantier la noi”, se arată în mesajul tipărit în carnețel. „No, da’ să vezi bibliotecă / Uriașă și cochetă / Și plină de ficțiune / Ca și-o-anume moțiune”.

Într-un clip postat pe rețelele sociale, premierul Ilie Bolojan poate fi văzut dând un autograf pe unul dintre exemplare.