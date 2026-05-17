Jurnalistul și scriitorul Mihai Tatulici a declarat că în săptămâna ce urmează, care va debuta cu dintre președintele Nicușor Dan și partide la Cotroceni, nu se va întâmpla nimic dacă una dintre tabere nu-și va trăda pozițiile susținute până acum. Dacă PNL și USR se țin pe poziții, majoritatea parlamentară nu poate fi decât una – PSD+AUR, a mai afirmat Tatulici.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Tatulici: Poate revine trădarea pe care PSD-ul o visa când făcea moțiunea

„Acum că mâine începe săptămâna chioară, e greu… (De ce e chioară?) E chioară pentru că în mod natural, politic, chiar și științific, nu se poate întâmpla nimic. Tot ceea ce se poate întâmpla este ori trădare, revine trădarea pe care PSD-ul o visa când făcea moțiunea. O să revină trădarea că politicienii sunt… Deocamdată n-aș spune în PNL. S-o lăsăm așa, vagă”, a susținut Mihai Tatulici.

Jurnalistul suspectează că ar putea fi trădări și în alte tabere: „Eu cred că da, că e mai complicat pentru că acum sunt mai multe surse de presiune. Unul din cei care va presa, nu știm până la ce nivel, este președintele însuși. Dar mai e și băiatul ăla de Belina cu știucă în mână. Mă refer la domnul Grindeanu, evident, care are și alte mijloace, cum ar fi relațiile lui cu SRI-ul și acolo se pot întâmpla multe lucruri în săptămâna asta chioară. Cum ar fi o presiune, o amenințare, o aluzie, o ceva, o întâmplare. Pentru că, în mod normal și natural, nu se poate întâmpla nimic”.

Cum vede Tatulici noua majoritate parlamentară

„Majoritatea nu se poate obține. Dacă domnul Bolojan și PNL-ul, respectiv domnul Fritz și USR-ul sunt oameni serioși și de respectat, ei nu părăsesc baricada, vor sta acolo, da? Păi dacă ei stau acolo, restul să foiesc în jurul baricadei, mănâncă sandvișuri, beau sucuri că altceva n-au de făcut. Majoritatea nu se poate constitui decât în formatul PSD-AUR, în rest… Je suis Bolo!”, a mai susținut Mihai Tatulici.