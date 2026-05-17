Fostul ambasador SUA, Adrian Zuckerman consideră că a devenit o figură foarte importantă pe flancul estic al Europei. Declarațiile oficialului vin într-un momentul în care alianța se confruntă cu cele mai mari provocări de securitate.

Ce spune fostul ambasador SUA despre Summitul B9

Adrian Zuckerman explică importanța întâlnirii din capitală și laudă stilul corect al președintelui. Acesta arată că discuțiile recente nu au fost doar pentru imagine, ci au reprezentat o pregătire clară pentru apărarea tuturor statelor vecine.

„Summitul Formatului București 9, desfășurat pe 13 mai la București, a oferit o imagine relevantă asupra stilului de conducere al președintelui Nicușor Dan. Ceea ce odinioară putea fi considerat o reuniune a unor aliați periferici a devenit, între timp, un test pentru modul în care flancul estic al NATO înțelege momentul actual și modul în care intenționează să răspundă. La București, sub co-președinția președintelui Dan, mesajul a fost clar: descurajarea trebuie reconstruită nu la nivel de discurs, ci la nivel de capacitate reală.

Președintele Dan, matematician de profesie, a intrat în viața publică nu prin ierarhii de partid, ci prin lupta împotriva corupției, apărarea normelor instituționale și promovarea transparenței. Stilul său de conducere este definit de disciplină și de accentul pus pe rezultate.

De la preluarea mandatului în 2025, președintele Dan a ancorat ferm România în spațiul euro-atlantic, reafirmând angajamentele față de NATO și Uniunea Europeană într-un moment în care ambele au nevoie de consolidare. Însă comportamentul său pe scena internațională sugerează ceva mai profund: capacitatea de a transforma consensul în direcție concretă.

Importanța summitului de la București constă tocmai în acest aspect. Organizată înaintea următoarei reuniuni a liderilor NATO, întâlnirea a reunit aliați din Europa de Est, parteneri nordici, Statele Unite și Ucraina, într-un format extins care reflectă noua configurație strategică a Europei. Nu a fost un exercițiu simbolic, ci o etapă de pregătire”, a declarat Adrian Zuckerman.

Ce idei importante a transmis fostul ambasador SUA în comunicat

România cere acum rezultate clare și fapte, nu doar vorbe frumoase de la parteneri. În plus, situația grea din Ucraina este o problemă reală de care depinde liniștea noastră, fiindcă suntem chiar aici, lângă graniță.

„Argumentul președintelui Dan a fost simplu și lipsit de sentimentalism: angajamentele în domeniul apărării trebuie evaluate în funcție de rezultate. Cheltuielile trebuie să genereze capacitate. Coordonarea trebuie să genereze pregătire. Aceste idei pot părea evidente, dar în politica alianțelor sunt adesea evitate. De multe ori se preferă unitatea la nivel de discurs, nu responsabilitatea în implementare. Abordarea președintelui Dan contrazice această tendință.

El a fost, de asemenea, clar în privința unei realități pe care unele capitale occidentale încă o înțeleg cu dificultate: războiul din Ucraina nu este o criză periferică, ci un test definitoriu pentru ordinea de securitate europeană. Stabilitatea Ucrainei și a statelor vecine nu este separată de securitatea NATO. Este inseparabilă de aceasta. Pe flancul estic, acest lucru nu este o teorie, ci o realitate geografică”, a declarat Adrian Zuckerman.

De ce este considerată Rusia cea mai mare amenințare

Toți liderii prezenți au căzut de acord că Rusia este cel mai mare pericol pentru pace în următorii ani. De aceea, poziția României la Marea Neagră ne obligă să fim puternici și să luăm măsuri urgente.

„Concluziile summitului reflectă această perspectivă mai fermă. Liderii au susținut un cadru mai ambițios pentru apărarea colectivă, punând accent pe creșterea cheltuielilor, consolidarea capacităților europene și revitalizarea parteneriatului transatlantic. De asemenea, au reafirmat o concluzie din ce în ce mai greu de contestat: Rusia reprezintă cea mai importantă amenințare pe termen lung la adresa securității aliaților.

Nimic din toate acestea nu este revoluționar. Ceea ce contează este nivelul de convergență și disponibilitatea de a acționa.

Rolul României în acest proces nu este întâmplător. Ca stat la Marea Neagră, aflat pe frontiera estică a NATO, România se află la intersecția unor dintre cele mai importante provocări de securitate ale Europei. Președintele Dan nu a tratat această poziție ca pe o vulnerabilitate, ci ca pe o oportunitate. Prin organizarea summitului la București și prin orientarea agendei spre capacitate, nu doar postură, el a consolidat rolul României în alianță”, a declarat Adrian Zuckerman.

Cum este percepută evoluția NATO pentru fostul ambasador SUA

Marile decizii nu se mai iau doar în vestul Europei, ci contează enorm ce spun țările din est, care simt pericolul în fiecare zi. Gândirea exactă a președintelui ajută mult când vine vorba de organizarea armatei, a fabricilor și a drumurilor sigure.

„Aceasta reflectă o schimbare mai amplă în interiorul NATO. Centrul de greutate nu mai este limitat la Europa de Vest. Este din ce în ce mai mult definit de statele care resimt direct consecințele unui eventual eșec strategic. Perspectiva lor este mai puțin abstractă și, adesea, mai relevantă.

Leadershipul președintelui Dan evidențiază și o altă schimbare: importanța tot mai mare a competenței tehnocrate într-un mediu marcat de complexitate. Descurajarea modernă nu ține doar de numărul de trupe sau de declarații politice. Ea implică capacitate industrială, reziliența infrastructurii, apărare cibernetică și lanțuri de aprovizionare. Sunt probleme de sistem, nu doar geopolitice. Ele recompensează gândirea analitică și penalizează ambiguitatea.

În acest context, pregătirea lui Nicușor Dan poate fi mai puțin neobișnuită și mai degrabă anticipativă. Accentul pus pe rezultate măsurabile, pe alinierea resurselor la obiective și pe integrarea politicilor economice cu cele de securitate indică un model de guvernare mai coerent, mai adaptat provocărilor actuale”, a precizat Adrian Zuckerman.

Chiar dacă nu România nu e o mare putere mondială, poate schimba lucrurile în bine dacă acționează ferm. Când ai un plan clar și spui lucrurilor pe nume, ceilalți parteneri te ascultă și te urmează.

„Aceasta nu înseamnă că România sau formatul B9 vor înlocui marile puteri din NATO. Nici nu ar trebui. Dar sugerează că influența în cadrul alianței devine mai distribuită și că statele capabile să convoace, să alinieze și să acționeze pot avea un impact disproporționat.

Summitul de la București nu a rezolvat tensiunile de fond din NATO. Problemele legate de împărțirea responsabilităților, capacitatea industrială și strategia pe termen lung rămân deschise. Totuși, a demonstrat că leadershipul, atunci când este bazat pe realism și claritate, poate orienta direcția.

Într-o perioadă de incertitudine, aceasta este o contribuție importantă”, a încheiat Adrian Zuckerman.