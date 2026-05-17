B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Tatulici, despre perspectiva de a se reface coaliția: Am uitat că PSD a făcut o groază de porcării? Acum e brusc rezonabil? / Ce spune despre Călin Georgescu (VIDEO)

Tatulici, despre perspectiva de a se reface coaliția: Am uitat că PSD a făcut o groază de porcării? Acum e brusc rezonabil? / Ce spune despre Călin Georgescu (VIDEO)

Traian Avarvarei
17 mai 2026, 21:28
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Tatulici, despre perspectiva de a se reface coaliția: Am uitat că PSD a făcut o groază de porcării? Acum e brusc rezonabil? / Ce spune despre Călin Georgescu (VIDEO)
Jurnalistul și scriitorul Mihai Tatulici. Sursa foto: Captură video - B1 TV
Cuprins
  1. Tatulici, despre PSD: A făcut o groază de porcării
  2. Tatulici: Georgescu e PSD

Jurnalistul și scriitorul Mihai Tatulici s-a arătat nedumerit de apelurile publice pentru refacerea coaliției, după ce PSD și-a trădat partenerii și a dărâmat prin moțiune de cenzură guvernul din care tocmai se retrăsese.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Tatulici, despre PSD: A făcut o groază de porcării

„De ce un partid care a mințit și a făcut o groază de porcării este brusc, la ananghie, din nou rezonabil? Ce-i asta? Explicați-mi și mie!”, a spus jurnalistul.

Tatulici a insistat că PSD a făcut prea mult rău și foștii parteneri n-ar trebui să uite acest lucru și să reia coaliția: „PSD-ul și-a bătut pur și simplu și simplu joc de programul ăsta de reformare. Și amărâți ăia – amărâți înseamnă USR, PNL, UDMR – depindeau de PSD întotdeauna, că ăla e majoritar și ăla face ce mendre vrea. Că așa e la Românica, dacă ești puternic, îți arăți mușchii și gata. S-a închis jocul! Deci, brusc, acest partid care se ține numai de porcării, care a făcut o groază să găuri în buget – împreună cu PNL-ul, evident, da? – e brusc acum foarte util. Păi, ne mai căznim încă vreo 10 luni?”.

Tatulici: Georgescu e PSD

Jurnalistul a spus apoi despre Călin Georgescu că „e PSD. E SRI. E trecutul! El vorbește în numele trecutului”. Reacția jurnalistului vine după ce Georgescu a lăudat PSD, dar mai ales AUR și pe George Simion, pentru că s-au coordonat la moțiunea de cenzură. În opinia lui Georgescu, acesta a fost un prim pas spre „reconciliere națională”.

În aceeași emisiune, Mihai Tatulici a afirmat că dacă PNL și USR se țin pe poziții, majoritatea parlamentară nu poate fi decât una – PSD+AUR: „Majoritatea nu se poate obține. Dacă domnul Bolojan și PNL-ul, respectiv domnul Fritz și USR-ul sunt oameni serioși și de respectat, ei nu părăsesc baricada, vor sta acolo, da? Păi dacă ei stau acolo, restul să foiesc în jurul baricadei, mănâncă sandvișuri, beau sucuri că altceva n-au de făcut. Majoritatea nu se poate constitui decât în formatul PSD-AUR, în rest… Je suis Bolo!”.

Tags:
Citește și...
Mihai Tatulici, despre criza politică: Urmează săptămâna chioară. În mod natural, nu se va întâmpla nimic, poate doar o trădare (VIDEO)
Politică
Mihai Tatulici, despre criza politică: Urmează săptămâna chioară. În mod natural, nu se va întâmpla nimic, poate doar o trădare (VIDEO)
Sondaj CURS: Călin Georgescu e în topul încrederii, AUR ar lua cele mai multe voturi la parlamentare / Ce încredere au românii în instituțiile statului și cum văd anticipatele
Politică
Sondaj CURS: Călin Georgescu e în topul încrederii, AUR ar lua cele mai multe voturi la parlamentare / Ce încredere au românii în instituțiile statului și cum văd anticipatele
Irineu Dărău: E mai multă liniște în Guvern după plecarea PSD-iștilor. Aveau un discurs dublu / Cred că USR și PNL trebuie să aibă o strategie coordonată
Politică
Irineu Dărău: E mai multă liniște în Guvern după plecarea PSD-iștilor. Aveau un discurs dublu / Cred că USR și PNL trebuie să aibă o strategie coordonată
Ministrul Darău (USR): Am găsit situaţii foarte grele și multă nepăsare la companiile de stat / Noii manageri vor avea indicatori de performanță foarte ambițioși
Politică
Ministrul Darău (USR): Am găsit situaţii foarte grele și multă nepăsare la companiile de stat / Noii manageri vor avea indicatori de performanță foarte ambițioși
Fostul ambasador SUA, mesaj pentru România: „Nicușor Dan a devenit un punct de sprijin esențial pe Flancul Estic al Europei”
Politică
Fostul ambasador SUA, mesaj pentru România: „Nicușor Dan a devenit un punct de sprijin esențial pe Flancul Estic al Europei”
Nicușor Dan împarte cărțile pentru noul Guvern. PSD deschide runda de consultări politice
Politică
Nicușor Dan împarte cărțile pentru noul Guvern. PSD deschide runda de consultări politice
Stelian Tănase: Ce mai caută Nicușor Dan? Are deja majoritate – PSD+AUR! / Ce se întâmplă cu PNL (VIDEO)
Politică
Stelian Tănase: Ce mai caută Nicușor Dan? Are deja majoritate – PSD+AUR! / Ce se întâmplă cu PNL (VIDEO)
Stelian Tănase: Bolojan a fost inventat de moțiunea de cenzură. PSD-iștii și Nicușor Dan au calculat prost / PSD a generat crize, el însuși fiind într-o criză (VIDEO)
Politică
Stelian Tănase: Bolojan a fost inventat de moțiunea de cenzură. PSD-iștii și Nicușor Dan au calculat prost / PSD a generat crize, el însuși fiind într-o criză (VIDEO)
Stelian Tănase: „Nicușor Dan are o problemă structurală. Asta îl face un președinte foarte slab și va genera această criză de multe ori”. Despre ce este vorba (VIDEO)
Politică
Stelian Tănase: „Nicușor Dan are o problemă structurală. Asta îl face un președinte foarte slab și va genera această criză de multe ori”. Despre ce este vorba (VIDEO)
Pîslaru: „România este prea săracă ca să nu îi plătească bine pe cei care o conduc. Dacă vrem conducători buni, nu putem fi ipocriți sau populiști”
Politică
Pîslaru: „România este prea săracă ca să nu îi plătească bine pe cei care o conduc. Dacă vrem conducători buni, nu putem fi ipocriți sau populiști”
Ultima oră
20:53 - Mihai Tatulici, despre criza politică: Urmează săptămâna chioară. În mod natural, nu se va întâmpla nimic, poate doar o trădare (VIDEO)
20:24 - Valentina Pelinel și Cristi Borcea își țin copiii în lux cu măsură: „Milan a fost dus de mic, de tatăl lui, la pescuit. Îi duc și cu mijloace de transport în comun”
19:48 - Sondaj CURS: Călin Georgescu e în topul încrederii, AUR ar lua cele mai multe voturi la parlamentare / Ce încredere au românii în instituțiile statului și cum văd anticipatele
19:19 - Primarul din Tulcea se plânge că alertele de drone alungă turiștii din Delta Dunării / Ce s-a schimbat în bine
18:49 - Eurovision 2026 | Teleradio Moldova, reacție în scandal: „Juriul care a acordat punctajul nu reprezintă poziţia instituţiei” / Cum răspunde o jurată acuzației de „românofobie”
18:18 - Alexandra Căpitănescu, discurs la întoarcerea acasă: „Sper ca România să își susțină și mai mult artiștii, să înțeleagă că nu toți sunt la fel și că fiecare om e diferit. Să dăm voie artiștilor să experimenteze, să fie ei!” (VIDEO, GALERIE FOTO)
17:40 - Irineu Dărău: E mai multă liniște în Guvern după plecarea PSD-iștilor. Aveau un discurs dublu / Cred că USR și PNL trebuie să aibă o strategie coordonată
17:09 - O fată de 15 ani a murit după ce a căzut de pe terasa unui bloc din București. Cum s-a produs tragedia
16:36 - Concluzia lui Mihai Trăistariu, după performanța Alexandrei Căpitănescu la Eurovision: „Dacă ai o voce foarte bună, treci de votul politic și de alte ciudățenii” (VIDEO)
16:14 - Ministrul Darău (USR): Am găsit situaţii foarte grele și multă nepăsare la companiile de stat / Noii manageri vor avea indicatori de performanță foarte ambițioși