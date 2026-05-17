Jurnalistul și scriitorul Mihai Tatulici s-a arătat nedumerit de apelurile publice pentru refacerea coaliției, după ce PSD și-a trădat partenerii și a dărâmat prin moțiune de cenzură guvernul din care tocmai se retrăsese.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Tatulici, despre PSD: A făcut o groază de porcării

„De ce un partid care a mințit și a făcut o groază de porcării este brusc, la ananghie, din nou rezonabil? Ce-i asta? Explicați-mi și mie!”, a spus jurnalistul.

Tatulici a insistat că PSD a făcut prea mult rău și foștii parteneri n-ar trebui să uite acest lucru și să reia coaliția: „PSD-ul și-a bătut pur și simplu și simplu joc de programul ăsta de reformare. Și amărâți ăia – amărâți înseamnă USR, PNL, UDMR – depindeau de PSD întotdeauna, că ăla e majoritar și ăla face ce mendre vrea. Că așa e la Românica, dacă ești puternic, îți arăți mușchii și gata. S-a închis jocul! Deci, brusc, acest partid care se ține numai de porcării, care a făcut o groază să găuri în buget – împreună cu PNL-ul, evident, da? – e brusc acum foarte util. Păi, ne mai căznim încă vreo 10 luni?”.

Tatulici: Georgescu e PSD

Jurnalistul a spus apoi despre Călin Georgescu că „e PSD. E SRI. E trecutul! El vorbește în numele trecutului”. Reacția jurnalistului vine după ce Georgescu , dar mai ales AUR și pe George Simion, pentru că s-au coordonat la moțiunea de cenzură. În opinia lui Georgescu, acesta a fost un prim pas spre „reconciliere națională”.

În aceeași emisiune, Mihai Tatulici că dacă PNL și USR se țin pe poziții, majoritatea parlamentară nu poate fi decât una – PSD+AUR: „Majoritatea nu se poate obține. Dacă domnul Bolojan și PNL-ul, respectiv domnul Fritz și USR-ul sunt oameni serioși și de respectat, ei nu părăsesc baricada, vor sta acolo, da? Păi dacă ei stau acolo, restul să foiesc în jurul baricadei, mănâncă sandvișuri, beau sucuri că altceva n-au de făcut. Majoritatea nu se poate constitui decât în formatul PSD-AUR, în rest… Je suis Bolo!”.