Valentina Pelinel și Cristi Borcea nu le oferă chiar totul copiilor lor, deoarece vor să-i educe ce e Cei doi sunt căsătoriți din 2018 și au împreună un băiat și fete gemene. De asemenea, Borcea mai are șase copii din relațiile trecute.

Ce a povestit Valentina Pelinel despre educația copiilor

Valentina Pelinel a povestit că încearcă să transforme chiar și activitățile banale în lecții pentru copii. De exemplu, în vacanța în America, au mers la pescuit și acolo s-au distrat cu „pedepse” casnice.

„Am stabilit și eu ceva, sau cel puțin le-am propus. Am făcut așa o glumă, că am zis că cine prinde primul pește, spală vasele. A prins Milan peștele, dar vasele nu le-a spălat. Milan a fost dus de mic, de tatălui, la pescuit și-i place foarte mult. Păi da, el a stat la undițe, doar nu crezi că am stat eu. Dar să știi că și fetelor a început să le placă, pentru că au văzut la ele”, a povestit amuzată Valentina Pelinel, pentru

Ea separă clar distracția de responsabilități: „Facem ce le place lor. Când suntem cu ei ne dedicăm lor. Doar în weekend ne distrăm cu machiaje, cu unghii, cu păr, cu de toate. Doar în weekend. La școală nu este permis. Nu le-aș da voie”.

Valentina Pelinel își duce singură copiii la școală

Deși își permite un ajutor extern, Valentina Pelinel preferă să se ocupe personal de copii. Diminețile încep cu dusul lor la școală, iar apoi își dedică timp pentru ea: „Îi duc dimineața la școală și apoi merg la sală. Uneori mergem pe jos, dar dacă e frig sau dacă sunt obosiți, s-au trezit mai târziu mergem cu mașina, dar oricum e aproape de casă. După școală, da, eu am plecat la sală. Asta e ideea. Asta e programul zilnic”.

Valentina Pelinel nu ar exclude să-și lase copiii să meargă la școală cu mijloacele de transport în comun, pe care, de altfel, le și folosesc în vacanțe: „Îi duc și cu mijloace de transport în comun. Chiar acum în America, am fost cu trenul din Miami în Orlando. Să vadă cum e. Normal. Chiar le-a plăcut”.