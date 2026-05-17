Universitatea Craiova e campioana României la fotbal după o pauză de 35 de ani, după ce a învins categoric, scor 5-0 (2-0), Universitatea Cluj.

Au marcat D. Matei (în minutul 3), Assad Al Hamlawi (8 și 48), Anzor (59) și Băsceanu (72). Meciul s-a disputat pe Stadionul „Ion Oblemenco”, în fața a 27.810 de spectatori. Acesta este al cincilea titlu de campioană din palmaresul Universității Craiova.

Miercuri, Universitatea Craiova a învins-o la loviturile de departajare pe U Cluj, câștigând și Cupa României.

Astfel, România va fi reprezentată în următorul sezon al cupelor europene de Universitatea Craiova (Liga Campionilor, turul 1 preliminar), U Cluj (Europa League, turul 1 preliminar), CFR Cluj (Conference League, turul 2 preliminar) și una dintre Dinamo, FCSB și FC Botoșani, în funcție de rezultatele din barajul în două faze, informează .

Cu un coeficient de 10.500 de puncte, Universitatea Craiova va fi cap de serie la tragerea la sorți pentru primul tur preliminar din UEFA Champions League și, potrivit , pe lista posibililor adversari se află: