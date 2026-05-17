Universitatea Craiova e campioana României la fotbal după o pauză de 35 de ani, după ce a învins categoric, scor 5-0 (2-0), Universitatea Cluj.
Au marcat D. Matei (în minutul 3), Assad Al Hamlawi (8 și 48), Anzor (59) și Băsceanu (72). Meciul s-a disputat pe Stadionul „Ion Oblemenco”, în fața a 27.810 de spectatori. Acesta este al cincilea titlu de campioană din palmaresul Universității Craiova.
Miercuri, Universitatea Craiova a învins-o la loviturile de departajare pe U Cluj, câștigând și Cupa României.
Astfel, România va fi reprezentată în următorul sezon al cupelor europene de Universitatea Craiova (Liga Campionilor, turul 1 preliminar), U Cluj (Europa League, turul 1 preliminar), CFR Cluj (Conference League, turul 2 preliminar) și una dintre Dinamo, FCSB și FC Botoșani, în funcție de rezultatele din barajul în două faze, informează GSP.
Cu un coeficient de 10.500 de puncte, Universitatea Craiova va fi cap de serie la tragerea la sorți pentru primul tur preliminar din UEFA Champions League și, potrivit DigiSport, pe lista posibililor adversari se află: