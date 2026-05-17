Dungaciu a anunțat condițiile în care AUR va intra la guvernare: „Noi nu vrem să guvernăm cu PSD-ul"

Dungaciu a anunțat condițiile în care AUR va intra la guvernare: „Noi nu vrem să guvernăm cu PSD-ul”

Traian Avarvarei
17 mai 2026, 21:57
Dan Dungaciu. Sursa foto: Captură B1 TV
Cuprins
  1. Dungaciu: Aici a fost o mare diferență între noi și PSD
  2. Dungaciu: Dacă cineva își asumă un program de guvernare care să plece de la aceste idei…

Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR, a enumerat condițiile în care partidul ar intra la guvernare. „Noi nu vrem să guvernăm cu PSD-ul. Noi vrem ca alte partide să guverneze cu noi”, a afirmat acesta. Dungaciu a confirmat că AUR va merge la consultările de luni cu președintele Nicușor Dan, deși „avem oarecare nedumeriri și chiar neplăceri legate de faptul că un președinte își permite să facă judecăţi de valoare şi să eticheteze AUR”.

Dungaciu: Aici a fost o mare diferență între noi și PSD

„Nu susținem un guvern din care nu facem parte. Ca să lămurim toată povestea. Nu ne temem de guvernare dacă guvernarea va fi complet altceva decât a fost până acum.

Aici a fost o mare diferență între noi și PSD. Noi, când am depus moțiunea de cenzură, am făcut-o împotriva unui proiect, nu împotriva unei persoane. Dacă PSD a avut proiectul de a da jos un personaj, crezând că defecțiunea României vine de la el, asta e problema PSD-ului. Dar nu e viziunea noastră”, a declarat Dan Dungaciu, pentru HotNews.

Dungaciu: Dacă cineva își asumă un program de guvernare care să plece de la aceste idei…

Întrebat de ce a fost oportună o colaborare AUR-PSD pentru dărâmarea Guvernului Bolojan, dar nu e și pentru învestirea unui nou guvern, Dungaciu a răspuns: „Pentru că noi nu vrem să guvernăm cu PSD-ul. Noi vrem ca alte partide să guverneze cu noi. Care e nuanța? Ține de proiectul politic. Noi am pus pe masă și am prezentat datele principale a ce credem noi că trebuie să fie fundamentul unui program de guvernare. Dacă cineva se raliază acelor idei, atunci putem să discutăm de o majoritate. Dar în niciun caz pe programul vechi sau pe modul vechi de gândire, pentru că nu credem în el”.

„Dacă cineva își asumă un program de guvernare care să plece de la aceste idei, plus un premier de la noi, atunci suntem dispuși să facem o majoritate, să ne asumăm ceea ce va urma. Dar în niciun caz să ne lipim la un proiect politic al unor partide care, iertați-mă, n-au fost în opoziție ca noi. Dacă noi putem să facem ceva, atunci trebuie să plecăm de la datele noastre, de la evaluarea noastră, diagnoza noastră și soluțiile pe care noi le-am sugerat. Atât”, a mai declarat Dan Dungaciu, pentru HotNews.

