Premierul Ilie Bolojan a explicat cu ce sumă a contribuit România la sprijinul pentru Ucraina, prin NATO. Șeful Guvernului a vrut să tempereze informațiile vehiculate în ultimele luni despre sumele „uriașe” direcționate de România către Ucraina.

Cu ce sumă a contribuit România la sprijinul pentru Ucraina

Potrivit premierului, contribuția financiară a țării noastre a fost una limitată, raportată la dimensiunea bugetului național, fiind vorba de aproximativ 50 de milioane de euro alocate anul trecut.

„Unul din lucrurile vehiculate este că, în timp ce există o dificultate financiară în România, noi susținem Ucraina cu sume foarte mari. Acesta este un fals. Atunci când am alocat sume de sprijin anul trecut, de exemplu, dacă ne aducem aminte, la final de an, am dat comunicat de presă. (…) Cred că a fost în jur de 50 de milioane de euro ajutorul pe România l-a acordat Ucrainei pe acest program de susținere financiară”, a precizat Bolojan, la Europa FM, potrivit .

Prin ce canal au fost virați banii

Premierul a precizat că sprijinul nu a fost acordat bilateral, ci prin mecanismele de finanțare ale NATO, alături de contribuțiile celorlalte state membre. Fondurile colectate la nivelul alianței au fost utilizate pentru achiziția de echipamente militare destinate Ucrainei.

„La NATO, din aceste sume care au fost adunate de toate țările europene, au fost achiziționate pentru a susține Ucraina. (…) Trebuie să discutăm foarte deschis niște lucruri. (…) Cel mai important lucru pentru o țară, inclusiv pentru România, este siguranța națională. Ea nu se vede cât timp lucrurile sunt liniștite.”, a mai spus premierul.

De ce este legat sprijinul pentru Ucraina de securitatea României

În explicațiile sale, premierul a legat ajutorul acordat Kievului de interesul direct al României în menținerea stabilității regionale. El a arătat că rezistența Ucrainei în fața agresiunii ruse contribuie la protejarea frontierei estice a Europei și, implicit, a României.

„Și, că ne place, că nu ne place, este o realitate că Ucraina, prin ceea ce face, prin rezistența pe care o are în fața agresiunii ruse, apără, practic, acest flanc de est, inclusiv România, de ceea ce se poate întâmpla. (…) Eu cred că România și celelalte țări europene, alături de Statele Unite, au procedat corect în acești ani încercând să-și apere, practic, frontiera și să susțină o țară care a fost agresată, orice s-ar spune”, a mai explicat Ilie Bolojan.