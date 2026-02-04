Premierul Ilie Bolojan a oferit, miercuri, explicații legate de hotărârea Executivului de a elimina plata pentru prima zi de concediu medical. Șeful Guvernului a subliniat că măsura nu este una permanentă, ci răspunde unor presiuni bugetare reale din sistemul de sănătate și are rolul de a reduce fenomenul concediilor acordate nejustificat.

De ce a decis Guvernul să nu mai plătească prima zi de concediu medical

„Decizia de a nu plăti prima zi de concediu medical a fost adoptată de la propunerea Ministerului Sănătății, în baza unei discuții pe care am avut în prealabil la nivel guvernamental. E o decizie tranzitorie de realitățile pe care le avem.”, a explicat premierul.

Potrivit premierului, anul trecut, România a alocat sume considerabile pentru plata concediilor medicale, ceea ce a pus o presiune majoră pe bugetul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

„Anul trecut, România a plătit 6 miliarde de lei pentru concedii medicale, aproape 8% din bugetul Casei de Asigurări de Sănătate. Bugetele pe Sănătate sunt foarte mari și au crescut an de an, toate tratamentele pe care le suportăm se ridică la 25 de miliarde. Suma pentru concediile medicale ar putea rămâne în sistem pentru a acoperi costul medicamentelor și serviciilor”, a mai spus Bolojan.

Ce economii a obținut deja Guvernul din limitarea concediilor medicale

Premierul a amintit că nu este prima intervenție menită să reducă abuzurile. Anul trecut, Guvernul a implementat un prim set de măsuri după ce autoritățile au constatat un tipar repetitiv al concediilor medicale acordate în anumite perioade.

„Anul trecut am luat o primă măsură prin care, constatând o repetitivitate a concediilor medicale și știind din toate analizele statistice că în anumite perioade concediile ies din limite normale, acordându-se destul de ușor, am adoptat un prim pachet. Asta a făcut să avem economii de 50 de milioane lunar.

și Casa de Sănătate au venit cu propunerea de a suplimenta bugetele pe anumite servicii pentru tratamentul în ambulatoriu, în afara sumelor care le-au fost alocate. Aici a fost vorba de aproximativ un miliard de lei alocat suplimentar.

În aceste condiții, discuția pe care am avut-o a fost să facem economii în zona concediilor medicale. ”, a mai spus Bolojan.

Prima zi de concediu medical nu se mai plătește: Este măsura menită să îi penalizeze pe bolnavii reali?

Premierul a respins ideea că această decizie ar urmări să afecteze pacienții care chiar au nevoie de concedii medicale, subliniind că măsura urmărește descurajarea abuzurilor.

„Și alte țări au această măsură, care nu este o măsură de a penaliza un pacient sau un bolnav real, ci de a descuraja concediile fictive.”, a mai adăugat șeful Executivului.

Vor fi protejați bolnavii cronici și pacienții oncologici?

Întrebat despre efectele asupra pacienților cu afecțiuni grave, precum bolile oncologice sau cele cronice, premierul a admis că există riscuri și că măsura va fi analizată după o perioadă de aplicare.

„Am toată compasiunea pentru aceste cazuri. Am și aparținători de familie și știu ce înseamnă un astfel de tratament, Putem analiza orice măsură cu privire la efectele pe care le are, a intrat în vigoare de câteva zile și vom putea face o evaluare măcar după o lună de zile. Este o perioadă tranzitorie, deci pe o perioadă limitată, până punem în aplicare mecanismele care să nu permită acordarea nejustificată a concediilor.”, a mai declarat premierul.