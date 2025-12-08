Toate voturile au fost numărate, iar acum este oficial. Ciprian Ciucu este câștigătorul alegerilor pentru funcția de primar general al Capitalei, cu 211.562 de voturi, ceea ce reprezintă 36,16% din total.
Surpriza acestui scrutin vine de pe locul al doilea: Anca Alexandrescu (Dreptate pentru București) a urcat în mod neașteptat pe poziția secundă, cu 128.405 voturi (21,94%). Rezultatul ei contrazice atât estimările exit-poll, cât și sondajul INSCOP, care îl prezentau pe Daniel Băluță (PSD) drept principalul rival al lui Ciucu.
Conform numărătorii oficiale, Băluță se situează abia pe locul al treilea, cu 120.001 voturi (20,51%). Pe locul patru se află Cătălin Drulă (USR), care a obținut 81.310 voturi (13,90%), urmat de Ana-Maria Ciceală (Sănătate Educație Natură Sustenabilitate), cu 34.239 voturi (5,85%).
Candidații independenți și reprezentanții formațiunilor mici au rămas sub pragul de 1%. Cel mai bine plasat dintre ei este Eugen-Orlando Teodorovici, care a strâns 1.610 voturi (0,28%).
Clasamentul complet arată astfel:
Ciprian Ciucu (PNL), noul primar general al Capitalei, a ținut să le mulțumească bucureștenilor pentru votul și încrederea acordate.