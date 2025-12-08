B1 Inregistrari!
Rezultate finale alegeri București 2025. Ciprian Ciucu este noul primar al Capitalei

Selen Osmanoglu
08 dec. 2025, 07:23
Sursa foto: Facebook/Ciprian Ciucu
Cuprins
  1. Cum arată clasamentul
  2. 15 candidați
  3. Ciucu, mesaj de mulțumire

Toate voturile au fost numărate, iar acum este oficial. Ciprian Ciucu este câștigătorul alegerilor pentru funcția de primar general al Capitalei, cu 211.562 de voturi, ceea ce reprezintă 36,16% din total.

Cum arată clasamentul

Surpriza acestui scrutin vine de pe locul al doilea: Anca Alexandrescu (Dreptate pentru București) a urcat în mod neașteptat pe poziția secundă, cu 128.405 voturi (21,94%). Rezultatul ei contrazice atât estimările exit-poll, cât și sondajul INSCOP, care îl prezentau pe Daniel Băluță (PSD) drept principalul rival al lui Ciucu.

Conform numărătorii oficiale, Băluță se situează abia pe locul al treilea, cu 120.001 voturi (20,51%). Pe locul patru se află Cătălin Drulă (USR), care a obținut 81.310 voturi (13,90%), urmat de Ana-Maria Ciceală (Sănătate Educație Natură Sustenabilitate), cu 34.239 voturi (5,85%).

Candidații independenți și reprezentanții formațiunilor mici au rămas sub pragul de 1%. Cel mai bine plasat dintre ei este Eugen-Orlando Teodorovici, care a strâns 1.610 voturi (0,28%).

15 candidați

Clasamentul complet arată astfel:

  • Ciprian Ciucu (PNL) – 36,16%
  • Anca Alexandrescu (Dreptate pentru București) – 21,94%
  • Daniel Băluță (PSD) – 20,51%
  • Cătălin Drulă (USR) – 13,90%
  • Ana-Maria Ciceală (SENS) – 5,85%
  • Eugen-Orlando Teodorovici (ind.) – 0,28%
  • George-Valentin Burcea (POT) – 0,20%
  • Gheorghe Nețoiu (ind.) – 0,19%
  • Oana Crețu (PSDU) – 0,18%
  • Angela Negrută (ind.) – 0,14%
  • Dănuț-Angelo Trifu (ind.) – 0,14%
  • Vlad-Dan Gheorghe (ind.) – 0,11%
  • Constantin-Titian Filip (ind.) – 0,11%
  • Gheorghe Macovei (PRM) – 0,09%
  • Mihai-Ioan Lasca (PPR) – 0,08%

Ciucu, mesaj de mulțumire

Ciprian Ciucu (PNL), noul primar general al Capitalei, a ținut să le mulțumească bucureștenilor pentru votul și încrederea acordate.

„Le mulțumesc și celor care au crezut în mine și m-au susținut!
Îî mulțumesc domnului președinte Ilie Bolojan, lui Vlad Gheorghe pentru sprijinul acordat, colegilor de la REPER, lui Dragoș Pîslaru, dar și lui Ludovic Orban. Și întregii mele echipe inimoase.
Voi munci pe brânci pentru proiectul vieții mele: Bucureștiul pus la punct, pentru următorii 10 ani. Alături de dumneavoastră, dragii mei!
Mâine dimineață voi fi la Primăria Sectorului 6. Îmi reiau treaba până când voi depune jurământul.
Mi-ați împlinit cel mai frumos vis”, a scris acesta, pe pagina de Facebook.

Tags:
