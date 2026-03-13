Premierul Ilie Bolojan (PNL) a declarat, vineri, că toată lumea a fost impactată de perturbările pe lanţul de aprovizionare cu ţiţei şi derivate, iar acest impact nu poate fi evitat. În schimb, Guvernul va urmări evoluţia preţurilor la carburanți pentru „a atenua, într-o anumită formulă”, efectele acestei crize internaționale.

Bolojan, despre situația particulară a gazului

„Acolo unde a depins de noi, cum a fost în sectorul de gaz, am luat măsuri ca să nu existe un impact, asta înseamnă că avem surse suficiente interne care să ne permită să facem acest lucru, reglementând, printr-o măsură administrativă, preţul, care să nu fie mai mare decât cel care era în vigoare înainte de începerea crizei”, a explicat șeful Guvernului.

Cât despre prețurile la carburanți, Ilie Bolojan a spus că Guvernul își propune ca majorările să fie sub nivelul majorărilor de preț la barilul de petrol.

Bolojan: La carburanți, creșterile de preț pot fi atenuate, nu anulate

„Este foarte important acest lucru, ca să nu fie transferată această creştere de pe o zi pe alta în buzunarul românilor, iar pe de altă parte, în condiţiile în care conflictul va continua, lanţurile de aprovizionare nu se vor aşeza, în mod evident, dacă preţul va creşte în perioada următoare peste un nivel care devine de alarmă, vom lua măsurile pe care le avem la dispoziţie, nu pentru a anula creşterea de preţ, pentru că nu putem face acest lucru, ci pentru a atenua, într-o anumită formulă, impactul acestuia”, a mai explicat Ilie Bolojan, potrivit

Premierul a amintit apoi că Guvernul a adoptat, în ședința de joi, o formă îmbunătățită pentru transportatori, astfel încat aceștia să nu fie afectați de creșterea prețurilor la carburant.

Explicațiile ministrului Nazare despre ajutorul pentru transportatori

Într-un mesaj publicat joi seară, Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, că ajutorul de stat pentru transportatori va produce beneficii în întreg lanțul economic.

„În perioade de incertitudine economică, una dintre cele mai importante responsabilități ale statului este să rămână alături de mediul de afaceri. De aceea, am aprobat azi în Guvern prelungirea schemei de sprijin pentru transportatori, prin compensarea creșterii prețului la motorină pentru carburantul achiziționat până la finalul anului 2026. Este o măsură concretă, menită să ofere stabilitate într-un sector esențial pentru economie.

Prin acest mecanism, peste 6.200 de operatori economici vor beneficia de un sprijin estimat la peste 650 de milioane de lei, sub forma unui grant de 85 de bani pentru fiecare litru de motorină. Într-un context marcat de volatilitatea piețelor energetice și de tensiuni geopolitice care afectează rutele globale de transport, este important să protejăm competitivitatea companiilor românești.

Acest sprijin nu ajunge doar la transportatori. Beneficiile se propagă în întregul lanț economic: companiile de logistică și distribuție, producătorii și exportatorii români, întreprinderile mici și mijlocii, comercianții și industria prelucrătoare. Costuri de transport mai predictibile înseamnă stabilitate pentru afaceri și, în final, prețuri mai echilibrate și aprovizionare sigură pentru consumatori.

Susținerea mediului de afaceri în momente dificile nu este doar o intervenție punctuală, ci o investiție în stabilitatea economiei. Iar rolul nostru este să folosim responsabil resursele bugetare pentru a menține echilibrul și competitivitatea economiei românești”, a transmis ministrul Alexandru Nazare, pe Facebook.